포스코인터-노르웨이 에퀴노르, 해상풍력 개발 맞손

재생에너지 포트폴리오 확장

포스코인터내셔널이 노르웨이 국영 에너지 기업 에퀴노르와 해상풍력, LNG 등 에너지 분야에서 협력을 확대한다.

포스코인터는 29일 경북 포항 청송대에서 에퀴노르와 에너지 분야 협력 확대를 위한 업무 협약을 체결했다고 밝혔다. 이계인 포스코인터 사장과 비욘 잉게브라텐 에퀴노르 코리아 대표 등 양사 관계자들이 이날 협약식에 참석했다.

양사는 해상풍력 공동개발과 해상풍력용 강재공급은 물론 LNG 조달·공급 등 에너지 가치사슬 전반에서 실질 협력을 강화하고, 신규 에너지 분야 공동사업을 발굴키로 했다. 이를 위한 워킹그룹 구성도 추진한다.

포스코인터는 전남 신안에서 14.5MW 규모 태양광과 62.7MW 규모의 육상풍력을 운영 중이며, 인근 해상에 300MW급 해상풍력단지 개발을 추진하고 있다. 동해권역 해상풍력 공동개발에도 참여해 재생에너지 포트폴리오를 지속적으로 확대하고 있다.

에퀴노르는 세계 30여개국에서 석유·가스·재생에너지 사업을 전개하고 있다. 국내에서는 울산 해역에서 '반딧불이' 부유식 해상풍력(750MW) 프로젝트를 추진 중이다. 2021년 발전사업 허가를 획득, 투자 적합성과 금융 조달 가능성을 확보하기 위한 논의를 지속하고 있다.

포스코인터내셔널은 협약을 계기로 포스코그룹 강재·에너지·인프라 역량과 에퀴노르의 해상풍력 기술력을 결합하는 파트너십 모델을 강화해 나갈 계획이다.





이계인 포스코인터 사장은 "글로벌 에너지 시장에서 경쟁력을 한층 강화할 것"이라며 "양사의 전문성을 결집해 재생에너지와 저탄소 연료 등 미래 에너지 분야를 선도해 나가겠다"고 말했다.





