대출이자 더 받다가 적발된 부산은행…수천건 환급

대출 수천건 가산금리, 규정보다 높게 받다가 적발

BNK부산은행이 대출 수천건의 가산금리를 규정보다 높게 받다가 적발됐다. 부산은행은 규정 해석 차이로 인해 벌어진 일이며 초과로 받은 이자금과 그로 인한 이자 수익까지 고객에게 선제적으로 환급했다고 밝혔다.

29일 금융감독원 등 금융권에 따르면 부산은행은 공무원, 직장인 등을 대상으로 한 일부 신용대출 상품의 가산금리를 규정보다 약 0.5%~1%포인트 높게 책정해 받아온 것으로 나타났다.

부산은행은 해당 대출의 기한을 연장할 때 고객이 보유한 제2금융권 등 비은행권 대출 건수에 따라 가산금리를 책정하는데, 여기서 예외로 가산금리 적용 대상이 아닌 대출까지도 합산해 가산금리를 책정한 것으로 알려졌다.

캐피탈·카드사 자동차 할부금융, 학자금 대출, 주택담보대출, 전세자금대출, 재직 중인 금융기관에서 운용 중인 임직원 대출 등은 비은행권 대출이더라도 가산금리 적용 대상에서 제외된다.

금감원은 해당 대출 이용 고객이 관련 민원을 제기해 이를 점검하는 과정에서 유사한 사례를 무더기로 발견했다. 이후 부산은행은 금감원 권고에 따라 추가로 받은 이자금과 그로 인해 취한 이자 수익을 지난 달 대상 고객에게 선제적으로 환급했다.

환급 대상 대출은 약 수천건으로, 환급금 규모는 총 수억원에 이른다. 건당 환급된 금액은 적게는 몇천원에서 많게는 수십만원으로 전해졌다.





부산은행 측은 모든 고객 대상으로 전수조사를 실시해 이자금을 환급했으며 2금융권 가산금리 적용 기준을 더 명확히 해 금융소비자 중심의 제도 보완 조치를 했다고 설명했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

