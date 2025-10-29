경찰, 핼러윈 앞두고 이태원 등 사전 안전진단 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰이 핼러윈 데이를 앞두고 서울 주요 유흥가와 관광지 일대에서 안전 진단에 나섰다.

서울경찰청은 이태원 관광특구, 홍대 관광특구, 명동거리, 성수동 카페거리, 강남역 등 인파 밀집 관리대상 14개 지역을 대상으로 사전 범죄예방 진단을 실시했다고 29일 밝혔다. 지난 20일부터 23일까지 4일간 관할 경찰서 CPO(범죄예방진단팀)와 기동순찰대 등 457명이 투입돼 범죄·안전 사고 위해요소 및 방범시설물에 대해 점검했다.

경찰은 통행로 상의 입간판 등 불법 적치물과 포트홀 등 위험요소를 살펴 인파 밀집 시 대피 공간과 보행 동선 안전을 확보했다. 또 다중운집이 예상되는 지역의 CCTV, 비상벨 등 방범시설물 작동 여부를 확인하고 고장이나 파손 시설에 대한 개선사항을 관할 지자체에 통보했다.

경찰은 핼러윈 당일(31일)부터 다음 달 2일까지를 집중 관리 기간으로 지정해 기동순찰대 48개 팀(266명)뿐만 아니라 자율방범대 349명을 투입할 예정이다.





경찰 관계자는 "핼러윈 기간 시민 안전을 최우선 목표로 사전 점검과 가시적 순찰을 병행하고 있다"며 "행사 후에도 예방 중심의 경찰활동으로 안전한 서울을 만들겠다"고 말했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

