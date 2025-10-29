3년 만의 경남도 국감, '명태균 의혹' 설전 잔뜩

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국회 행정안전위원회가 28일 경남도청 도정회실에서 경상남도를 상대로 한 국정감사를 진행했다.

이날 3년 만에 열린 경남도 국정감사에서는 공천개입 의혹 등으로 재판받고 있는 명태균 씨 관련 논란이 주를 이뤘다.

더불어민주당과 기본소득당 의원들은 경남도 국정감사 증인으로 출석한 명태균 씨 주장과 언론 보도 등을 토대로 명 씨 처남 남명학사 기숙사 취업 청탁, 창원제2국가산업단지 부지 지정 논의, 윤석열 전 대통령 부부의 공천개입 의혹 등을 캐물었다.

국회 행정안전위원회 경남도 국정감사가 경남도청 도정회실에서 열리고 있다. 이세령 기자

AD

민주당 양부남 의원은 "명 씨 처남은 기숙사 경력, 관련 자격증도 없는데 서류와 면접에서 최고 점수를 받았다"며 "누가 보더라도 보좌관의 주도로 경남도에서 명 씨 처남을 맞춤 채용했다고밖에 해석되지 않는다"라고 지적했다.

그러면서 "만약 이런 사실이 없다면 박 지시가 보좌관을 업무방해죄로 고발하든지, 박 지사 본인이 처벌받아야 한다"고 말했다.

이에 박 지사는 "남명학사 채용은 전문 채용 기관에 용역을 줘서 공정한 절차에 따라 이뤄졌다는 게 감사를 통해 밝혀졌다"고 답했다.

이어 "남명학사 업무는 국고 보조 사업이 아니라 국정감사 대상이 아니다"라며 "민주당에서 고발해 사법기관에 의해 특검까지 가 있는데 이런 이야기를 하는 건 정치적으로 박완수를 폄하하겠다는 것"이라고 반발했다.

또 "국감장에서 이런 이야기를 하는 건 도저히 이해가 안 된다"라고도 했다.

더불어민주당 양부남 의원이 국회 행정안전위원회 경남도 국정감사에서 박완수 도지사에게 질의하고 있다. 이세령 기자

양 의원은 "국감에 필요하니까 하는 것"이라며 선을 긋곤, 여름휴가 때 거제 저도에 머문 윤석열 전 대통령을 만나 지방선거 재선을 약속받고 충성 맹세를 한 게 아니냐고 따져 물었다.

박 지사는 "공천 약속을 받은 적 없다. 팩트를 가지고 말을 하라"며 맞받았다.

양 의원은 "가짜 뉴스라면 정정보도를 해야 하지 않냐"고 묻자 박 지사는 "사실이 아닌 내용을 고발해야 한다면 수백 건, 수천 건을 고발해야 한다. 그간 명 씨와 관련한 여러 가짜 뉴스에 대한 잘못된 보도마다 정정보도를 요청했다"고 답했다.

또 "김건희 여사로부터 김상민 전 검사를 도와달라는 전화를 받지 않았느냐"는 질의에 "김 여사와 한 번도 통화한 적도 없고 지방선거에 관여한 적도 없다"라고 강조했다.

박완수 경남도지사가 국회 행정안전위원회 경남도 국정감사에서 질의에 답변하고 있다. 이세령 기자

연이은 명태균 관련 의혹 제기에 언성이 높아지자 감사반장인 국민의힘 서범주 의원은 "오늘은 경남도에 대한 국정감사로, 경남도정에 대한 과거 문제를 이야기하고 미래에 대한 부분을 이야기하는 신성한 장"이라며 중재에 나섰다.

서 의원은 박 지사에게 "지방자치단체 고유 업무, 기관 위임 업무, 단체 업무 등 국정감사 대상이 아니라고 말하지만 명확하게 칼로 무 자르듯 구분할 순 없다"면서 "업무와 관련된 건 겸손한 자세로 말하라"고 말했다.

의원들에겐 "명태균 증인에 대한 청문회도 아니고 박 지사에 대한 신상 털기 장소도 아니다"라며 "경남도민이 선출한 도지사, 도지사를 선출한 도민들에 대한 예우를 위해 도정에 관한 이야기를 하고 개인 신상을 털고 정쟁 장소가 되지 않게 해 달라"고 당부했다.

박완수 경남도지사와 명태균 씨가 국회 행정안전위원회 경남도 국정감사에 참석했다. 이세령 기자

그런데도 이상식 의원 등 민주당 의원과 기본소득당 용혜인 의원이 명 씨와 관련된 의혹을 재차 물었고, 답변하던 박 지사는 "지금 수사하는 거냐"라며 항의했다.

"도정 정책에 대해 상세히 설명하고 답하려 했으나 명태균 이야기만 나온다"라며 불편한 심기를 드러내기도 했다.

이에 민주당과 기본소득당 등 범여권 의원들은 박 지사의 피감 태도에 문제를 제기했다.

이들은 "도지사가 그동안 도정을 충실히 한 건지 위반사항이 있는지 확인하는 자리"라며 "입맛에 맞는 질문에만 답하냐"며 목소리를 높였다.





AD

국민의힘 의원들은 "국감은 도지사 신상 털기가 아니다"라며 "박 지사 태도에 문제가 있어 보이지 않는다"고 박 지사를 엄호했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>