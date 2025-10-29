K-의료 해외 진출 연평균 17%↑…"서구권 시장도 목표"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 헬스케어 서비스 시장, 2029년 1경6000조원 규모 전망

한국을 찾는 외국인 환자가 급증하는 가운데 국내 의료기관의 해외 진출 건수 역시 연평균 17%의 높은 성장세를 기록하고 있는 것으로 나타났다. 정부는 의료 해외 진출을 가속하기 위해 아시아에 집중된 흐름을 향후 전 세계로 확대하겠단 복안이다.

AD

29일 보건복지부의 '2024 보건복지백서'에 따르면 지난해 국내 의료기관의 해외 진출 신고 건수는 45건으로 집계됐다. 의료기관 해외 진출 신고제가 도입된 2016년에는 10건이었다. 이후로 매 년 평균 17%씩 증가한 것으로 복지부는 파악했다.

의료 해외 진출 유형별로 보면 국외 의료기관 개설·운영이 107건(43%)으로 가장 많았고, 의료기관 운영 컨설팅 70건(28.1%), 종사자 파견 31건(12.4%), 의료인 교육 20건(8%) 순으로 나타났다.

이러한 흐름의 주 요인으로는 수출 품목 다각화가 꼽힌다. 과거 미용·성형 중심의 B2C(기업·소비자간 거래) 진료 기반 수출을 넘어, 최근에는 병원 운영 노하우와 정보통신(ICT) 기반 시스템을 통째로 수출하는 B2B(기업 간 거래)·B2G(기업·정부 간 거래) 형식의 의료 시스템 수출이 확산하고 있는 것이다. 서울대병원의 아랍에미리트 셰이크칼리파 전문병원 위탁 운영, 분당서울대병원의 사우디 국가방위부 병원정보 시스템 수출 계약 등이 대표적이다.

한국의료기관의 해외 진출은 ▲세계적인 인구 고령화 ▲건강 수요 증가 ▲융복합 의료기술 발전 등으로 성장세인 글로벌 헬스케어 시장의 흐름과 궤를 같이한다. 글로벌 헬스케어 서비스 시장은 지난해 8조7787억달러(약 1경2595조원)에서 2029년 11조2220억달러(약 1경6098조원) 규모로 연평균 4.9% 성장할 것으로 전망된다.

정부의 지원도 전방위적으로 이뤄지고 있다. 그 중 대표적인 것이 '의료시스템 해외진출 프로젝트 지원사업'이다. 프로젝트 지원사업에 선정된 의료기관은 ▲사전 사업타당성 조사 ▲사업 계획 수립 ▲현지법인 및 병원 설립·설계·건축 인허가 ▲인력 채용·교육 ▲홍보 마케팅 ▲확장·이전 등 각 진출 단계에 따라 필요한 지원을 받을 수 있다.

정부는 이 사업을 통해 2011년부터 총 233개 프로젝트를 지원했다. 일례로 경기 남양주시 현대병원은 정부 지원을 바탕으로 몽골 울란바토르에 6층 14개 과 40병상 규모의 외과 전문 중형병원을 지난해 7월 개원한 바 있다.

정부는 중국과 동남아 등 아시아 지역에 집중된 해외 진출국을 서구권까지 넓혀가겠단 구상이다. 김동현 복지부 보건산업해외진출과장은 "한국 의료 수준이 세계 최고 수준으로 평가받는 가운데 전 세계적 관심도 커지고 있다"며 "중국과 동남아 등에 집중된 해외 진출이 전 세계적으로 확대되도록 하기 위한 정책적 지원을 준비 중"이라고 했다.

현재 국가별 의료 해외 진출 신고 현황을 살펴보면 중국이 80건(32.1%)으로 가장 큰 비중을 차지하며 이어 베트남 37건, 몽골 20건, 미국·카자흐스탄 11건, 태국 10건, 일본·우즈베키스탄 9건, 인도네시아 8건 등의 순을 보였다. 중동 지역에서도 정부 간 협력을 바탕으로 아랍에미리트 7건, 카타르 6건, 사우디아라비아 2건 등으로 신고됐다.





AD

임영이 한국보건산업진흥원 의료진출단장은 "평상시 협력하는 경우가 잦았던 국가들과 지리적 요건 등으로 접근의 문턱이 낮은 아시아에 먼저 진출하게 된 것으로 보인다"며 "한국의 높은 의료 수준을 고려할 때 정부의 지원 등이 받쳐준다면 서구권으로 수출의 지평을 충분히 넓힐 수 있을 것"이라고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>