진만성 한국장학재단 상임감사, 대구 안심 복지관에 물품 300만원 기부

한국장학재단 진만성 상임감사는 지난 27일 대구시 동구 안심제1종합사회복지관에서 지역사회 취약계층 학생의 여건 개선 등을 위한 '지역사회 나눔 활동'을 펼쳤다.

한국장학재단은 재단의 지속 가능성을 위해 상임감사 주도로 '감사실 사회공헌활동'을 추진하고 있으며, 지역사회 교류 등 사회적 책임 이행을 통해 ESG·윤리경영을 실천하고 있다.

한국장학재단 진만성 상임감사(오른쪽)가 복지관에 300만원 상당 물품을 기부했다.

이번 활동에는 한국장학재단 상임감사를 비롯한 감사실 직원과 안심제1종합사회복지관 관계자, 지역 청소년들이 함께 참여해 나눔의 뜻을 실천했다. 한국장학재단 감사실은 지역사회 지원을 위해 안심제1종합사회복지관에 나눔물품 300만원을 기부하고, 지역사회 청소년에게 장학금 소개 및 학업·진로 멘토링 활동을 수행해 학생들이 균등한 교육을 받을 수 있도록 격려했다.

한국장학재단은 청소년들의 학업 및 토론문화 증진을 위한 스마트 전자칠판(250만원), 어르신에게 전달할 친환경 물품 제작 패키지(50만원) 등을 기부했다.





한국장학재단 진만성 상임감사는 "지역사회 소외계층 지원을 통해 지역사회와의 상생협렵 기반을 다지고, 지역사회 청소년들이 꿈과 희망을 갖고 도전할 수 있도록 지원하겠다"라며, "청렴하고 투명한 재단의 문화를 바탕으로 다양한 사회공헌 프로그램을 이어갈 예정이다"라고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

