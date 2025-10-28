한화그룹, 건설·임팩트·세미텍 3개사 수장 교체(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김우석·양기원·김재현 신임 대표이사로 내정

수시 인사 기조 속 검증된 리더 전면 배치

전문성·글로벌 역량 강화…중장기 경쟁력 제고

한화그룹이 급변하는 글로벌 환경에 대응하고 전문경영 체제를 강화하기 위해 주요 계열사 인사를 단행했다.

그룹은 28일 ㈜한화 건설부문, 한화임팩트 사업부문, 한화세미텍 등 3개 계열사에 신임 대표이사 3명을 내정했다고 밝혔다. ㈜한화 건설부문 대표에는 김우석 현 ㈜한화 전략부문 재무실장이, 한화임팩트 사업부문 대표 양기원 전 ㈜한화 글로벌부문 대표이사가 각각 배치됐다. 한화세미텍 신임 대표로는 김재현 현 한화푸드테크 기술총괄이 내정됐다.

오른쪽부터 김우석 ㈜한화 건설부문 대표 내정자, 김재현 한화세미텍 대표 내정자, 양기원 한화임팩트 대표 내정자. 한화그룹 제공

한화그룹은 "전문성과 경험, 글로벌 사업 역량이 검증된 경영진을 배치해 회사의 중장기 경쟁력을 강화하고자 했다"고 설명했다. 이어 "이어 "급변하는 경영 환경에 대응해 각 사업의 경쟁력을 높이기 위한 수시 인사 기조를 유지하고 있다"며 "이번 인사도 그 연장선상에 있다"고 덧붙였다.

김우석 ㈜한화 건설부문 대표 내정자는 그룹 내에서 30년 넘게 근무하며 경영·재무 분야에서 전문성을 쌓아온 실무형 리더다. 최근 건설부문은 매출 축소와 수주잔고 감소로 수익성 관리가 과제로 떠오르면서 복합개발과 비주거 인프라 중심으로 사업 포트폴리오를 조정 중이다. 김 내정자는 이 같은 구조 전환 속에서 우량 수주 확대와 재무 건전성 제고, 안전경영 강화를 통해 사업 안정화에 나설 것으로 전망된다. 김승모 현 대표는 한화에어로스페이스 전략부문 방산전략담당으로 이동한다.

양기원 한화임팩트 대표 내정자는 한화케미칼 사업개발실장, 한화솔루션 전략기획실장, ㈜한화 글로벌부문 대표이사를 지낸 전략통이다. 한화임팩트는 최근 석유화학 중심의 사업에서 수소·바이오·신사업 투자 중심으로 포트폴리오를 전환하면서 그룹 내 신성장 축으로 부상하고 있다. 양 내정자는 사업 구조 재편과 수출시장 다변화, 신사업 투자 가속화를 과제로 글로벌 사업 확대를 이끌 것으로 기대된다.

김재현 한화세미텍 대표 내정자는 삼성전자와 어플라이드머트리얼즈(AMAT) 등에서 30여년간 근무한 반도체 장비 분야 전문가다. 최근 한화세미텍은 SK하이닉스 등과 공동연구를 통해 차세대 반도체 공정 핵심 장비인 '하이브리드 본더' 기술 개발을 추진 중이다. 김 내정자는 차세대 장비 상용화와 글로벌 시장 진입을 주도해 세미텍의 기술 경쟁력 강화에 나설 것으로 평가된다.





한화그룹 관계자는 "각 사업의 특성과 성장 단계에 맞춰 단행한 인사"라면서 "핵심 사업의 글로벌 경쟁력 강화와 전문경영 체제 확립이 이번 인사의 목적"이라고 설명했다. 각 사는 신임 대표이사 책임 아래 새로운 조직을 구성해 내년 경영전략을 조기에 수립하고, 사업계획을 실행해 나갈 예정이다. 내정자들은 각 사 주주총회와 이사회 절차를 거쳐 최종 선임된다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

