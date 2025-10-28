“한우 향에 흠뻑, 가을 감성에 취한다”… 기장 철마한우불고기축제 29일 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5일간 공연·체험·먹거리 ‘풍성’



철마도시농업공원, 2년 만에 개최

부산 기장군이 대표 먹거리 축제 '제15회 철마한우불고기축제'를 오는 29일부터 11월 2일까지 철마면 철마도시농업공원에서 연다.

기장군(군수 정종복)은 28일 "철마한우불고기의 우수한 맛과 지역 청정 농축산물의 가치를 널리 알리기 위해 매년 열리는 이번 축제가 올해 2년 만에 새롭게 단장한 철마도시농업공원에서 개최된다"고 전했다.

철마한우불고기축제는 철마한우불고기축제 추진위원회(위원장 차원근)가 주관하며, 해마다 수만 명이 찾는 부산 대표 향토축제로 자리 잡았다.

올해 축제는 인기가수 공연, 참여형 이벤트, 어린이 체험프로그램 등 다양한 볼거리로 꾸며진다.

개막일인 29일에는 축제의 안녕을 기원하는 고사를 시작으로 식전공연과 개막식이 열리고, 설운도·조정민·유지광 등이 출연하는 'I-net TV 가요사랑 콘서트'가 분위기를 달군다.

30일에는 '한우사랑 콘서트1'과 '시민 현장 노래자랑', 31일에는 한국수력원자력과 함께하는 '고리온데이', 11월 1일에는 '한우채끝 노래자랑'과 '한우사랑 콘서트2'가 이어진다.

마지막 날인 2일에는 박군·나태주가 무대에 올라 '태군노래자랑'과 함께 축제의 대미를 장식한다.

이 밖에도 대형 한우 육회비빔밥 만들기, 한우 깜짝 경매, 로데오 게임, 지게장사 여장부 선발대회 등 시민 참여형 이벤트가 펼쳐지고, 어린이와 청소년을 위한 체험공간도 운영된다.

축제장 곳곳에는 꽃탑과 대형 한우 조형물 등 포토존이 설치돼 가족 단위 관람객들에게 즐길 거리를 선사할 예정이다.

행사장 내에는 시중보다 저렴한 가격으로 한우를 맛볼 수 있는 시식존이 마련되고, 농산물 직거래 장터에서는 철마지역의 신선한 청정 농산물이 판매돼 '맛과 멋이 함께하는 가을 축제'로 꾸며진다.

차원근 축제추진위원장은 "2년 만에 새롭게 조성된 철마농업도시공원에서 열리는 만큼 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다채로운 프로그램을 준비했다"며 "춤과 노래, 먹거리로 가득한 축제에 많은 분이 함께하길 바란다"고 말했다.





정종복 군수는 "철마한우불고기축제가 철마의 명품 한우와 청정 농산물을 널리 알리는 한편, 주민과 관광객이 어우러지는 화합의 장이 되길 기대한다"며 "가족들과 함께 오셔서 최고의 한우를 맛보고 추억을 남기시길 바란다"고 말했다.

철마한우불고기축제 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

