민관군 합동자문위, 12사 GOP 방문…軍 사망사고 대책논의

내란극복·미래국방 설계를 위한 민관군 합동 특별자문위원회 군 사망사고 대책 분과 위원회가 28일 부대 현장을 찾아 군(軍) 사망사고 대책을 논의했다.

국방부에 따르면 분과위는 이날 12사단 일반전초(GOP) 부대를 방문했다. 분과위는 이번 현장 방문에서 이날 건립된 고(故) 김상현 이병 추모비를 찾아 참배하고 장병들의 GOP 부대 생활·근무 여건과 상황 발생 시 보고체계, 응급후송 현장 등을 확인했다.

분과위가 참배한 추모비는 2022년 11월 28일 GOP 경계 근무 중 순직한 고 김상현 이병의 넋을 기리기 위해 고 김 이병이 근무했던 초소

앞에 건립됐다.

또 이날 위원들은 군 사망사고 예방대책을 재평가하고 현재 시행 중인 사고 예방 시스템 보완 및 유형별 맞춤형 대책에 대한 논의도 현장에서 진행했다.

군 사망사고 분과위원장인 박찬운 한양대학교 법학전문대학원 교수는 "이번 현장 방문을 통해 현장 부대의 사고 예방 노력과 애로사항을 파악하였으며, 사고 예방에 대한 패러다임 전환을 통해서 군 사망사고를 줄이는 획기적인 변화를 끌어내겠다"고 밝혔다.





분과위는 군에서 발생하는 사망사고 관련 군내 자살사고·안전사고 예방대책, 사고 대응체계 구축, 군 사망자 예우 및 지원 등에 대해 민간 전문가의 시각으로 정책개선 권고안을 지속 마련해 나간단 계획이다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

