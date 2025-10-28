경호안전통제단, 부산·경주서 APEC 경호안전 최종점검 훈련

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경호안전통제단이 지난 25일과 27일 경주와 부산 일대에서 '2025년 APEC정상회의' 경호안전 대비를 위한 FTX(종합상황훈련)을 실시했다. 사진은 참가국 국빈들의 안전한 이동을 위해 기동훈련을 하는 모습. 사진=대통령경호처 제공

경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 경호안전통제단이 경호·안전 상태를 점검하는 종합상황훈련(FTX·Field Training Exercise)을 실시했다고 28일 밝혔다.

FTX는 실제 상황을 가정한 실전형 종합훈련으로, 관계기관 간 유기적인 공조 체계를 점검하기 위해 진행됐다. 훈련에는 대통령경호처를 비롯해 국가정보원, 외교부, 군, 경찰, 해양경찰, 소방 등 주요 기관이 참여했다.

훈련은 지난 25일과 27일 이틀간 경주와 부산 일대에서 이뤄졌다. 25일에는 21개 회원국 정상들의 안전과 이동을 책임지는 기동훈련이 실시됐다. 대한민국 영공 진입 시부터 안전 확보와 공항 도착, 숙소 및 회의장 이동까지의 전 구간에 걸쳐 차량 동선·경호라인·비상 상황 대응 절차 등을 최종 점검했다.

27일에는 외교부 등 관계기관과 함께 정상회의장, 환영만찬장 등 주요 행사장을 대상으로 경호·안전 활동 전반을 살펴봤다. 이를 통해 돌발상황 발생 시 즉각적인 대응체계와 상황 보고 절차를 재확인했다. 이를 끝으로 경호안전통제단은 경주 APEC 정상회의 경호·안전 준비를 마무리했다.





대통령경호안전대책위원장을 겸임하는 황인권 경호처장은 "이번 FTX을 통해 K-APEC을 위한 모든 경호·안전 분야의 준비상태를 최종 점검했다"며 "APEC 정상회의 기간 한 치의 빈틈도 없는 완벽한 K-경호와 안전 관리로 국가적 행사의 성공적 개최를 뒷받침하겠다"고 말했다.





