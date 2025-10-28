이억원 "금융사 전산센터 사고 철저하게 예방해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융위, 금융분야 재난대응 안전한국훈련 주관

이억원 금융위원장. 2025.10.27 김현민 기자

금융위원회는 금융 유관기관과 합동으로 28일 오후 2시부터 코스콤 본사와 안양 전산센터에서 재난대응역량 강화를 위한 '2025년 금융분야 재난대응 안전한국훈련'을 실시했다고 밝혔다.

훈련은 이억원 금융위원장이 직접 주재했으며 금융위와 코스콤(주훈련기관), 금융감독원 등 8개 금융 유관기관, 안양시청, 안양소방서, 안양동안경찰서, 안양시동안구보건소, 한국전력(안양군포의왕지사), 육군2506부대 등 총 15개 기관이 함께했다.

최근 중요성이 부각되고 있는 전산센터의 화재·폭발 상황을 가정해 소방서 및 유관기관과 합동으로 재난 상황 인지 및 전파, 대피 및 인명구조 활동, 소방서 출동 및 화재진압 등 현장훈련을 실시했다.

이억원 위원장은 "금융 인프라의 심장인 전산센터 사고는 철저하게 예방·대응하지 못할 경우 국민의 일상 생활 곳곳에 불편을 초래하고 금융시장의 혼란을 야기하는 등 큰 사회적 비용을 유발할 수 있다"고 강조했다.

이 위원장은 "최근 코스피가 박스권을 벗어나 주가가 사상 최고가를 기록하는 등 우리 자본시장이 새롭게 도약하는 시점에서, 현재의 이러한 상승세를 지속하기 위해서는 철저한 재난 예방과 대응이 무엇보다 중요하다"고 덧붙였다.





이어 "오늘 훈련이 실제 재난 상황에서도 신속하고 정확하게 적용할 수 있는 현장대응 역량을 강화하는 계기가 됐길 바란다"며 "앞으로 어떤 상황에서도 금융서비스가 중단되지 않는 "장애 제로(zero)"를 실현할 수 있도록 참여기관의 재난대응 역량 강화를 위한 지속적인 관심과 노력이 필요하다"고 언급했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

