장수군, 생물테러 대비 소규모 합동 '모의훈련'

독소 다중탐지키트 사용법 등 교육
전북 장수군이 지난 24일 보건의료원 대회의실에서 생물테러 발생 상황을 가정한 소규모 합동 모의훈련을 실시했다.
28일 군에 따르면 이번 훈련은 바이러스·세균·독소 등 생물학적 물질을 이용해 인명 피해를 초래하는 생물테러 상황을 대비하기 위한 것으로, 소방·경찰·군부대 등 유관기관과의 협조체계를 점검하고 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다.
이날 훈련에는 장수군보건의료원 직원을 비롯해 전북도 감염병관리과, 장수경찰서, 장수소방서, 7733부대 등 관계자 50여명이 참여했다.
참가자들은 ▲생물테러 대응체계 이론교육 ▲개인보호복(Level A·C) 착·탈의 실습 ▲독소 다중탐지키트 사용법 교육 ▲검체 포장 및 안전 이송 절차 등 실전형 교육을 진행하며 위기대응 체계를 점검했다.
군은 이번 훈련을 통해 실제 테러나 감염병 유입 시 초기 대응과 기관 간 협력 절차를 점검하고, 신속하고 체계적인 대응체계를 구축하는 데 중점을 뒀다.
최훈식 군수는 "생물테러는 단순한 보건 위기가 아닌 사회 전체의 안전을 위협하는 사안인 만큼 초기 대응과 유관기관 간 공조가 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 철저한 대비와 협력을 통해 군민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편, 군은 향후에도 감염병 대응 모의훈련과 응급의료 대응 역량 강화 교육을 지속적으로 추진해 지역 보건안전망을 더욱 견고히 해나갈 계획이다.
호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
