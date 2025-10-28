'코리아 핀테크 위크 2025' 다음달 26일 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'핀테크×AI, 금융에 취향을 더하다' 주제로

서울 양재 aT센터에서 11월26일 개막

금융위원회는 '코리아 핀테크 위크 2025' 행사가 다음 달 26일 서울 양재 aT센터에서 열린다고 28일 밝혔다.

3일간 진행되는 코리아 핀테크 위크는 '핀테크×AI, 금융에 취향을 더하다(FinTech×AI: The Personalization of Finance)'를 주제로 핀테크와 인공지능(AI)의 결합으로 발전하는 미래 금융의 트렌드를 공유하고 새로운 금융 생태계를 조망한다.

개막행사 및 K-핀테크 30 선정식, 세미나, 부대·체험행사 등 다양한 프로그램으로 구성된다. 총 99개 부스와 128개 기업·단체가 참여하는 역대 최대 규모로 진행된다.

이번 행사에는 오라클, 데이터브릭스, 아스파이어, 트랜스퍼메이트 등 유수의 글로벌 유니콘 기업이 참가하고 국가별 파빌리온(가설 건축물)도 조성된다.

오전에는 개막 퍼포먼스에 이은 이억원 금융위원장의 환영사로 행사가 시작된다. 이어서 세계 핀테크 스타트업 비중 3위 국가인 이스라엘의 라파엘 하르파즈(Rafael Harpaz) 한국 대사와 싱가포르의 핀테크 육성과 국제 협력을 주도하는 GFTN(Global Finance & Technology Network)의 솝넨두 모한티(Sopnendu Mohanty) 최고경영자(CEO) 등 국내외 연사들이 축사할 예정이다. 구글에서도 연사가 나와 글로벌 핀테크 산업의 성장 및 최근 흐름과 AI를 통한 핀테크의 발전 등의 메시지를 전달할 예정이다.

오후에는 권대영 금융위원회 부위원장이 선정서를 수여하는 'K-핀테크 30' 선정식이 개최된다. 올해도 10개의 유망한 핀테크 기업을 선정할 예정이며 선정기업은 향후 정책자금 연계, 투자 설명회(IR) 기회, 금융규제 샌드박스 컨설팅 우대 등 지원을 받을 수 있다.

핀테크 전시관도 만들어진다. 핀테크관, 금융관, 글로벌관, 협력관 네 개의 공간으로 조성된다. 총 99개 부스로 구성, 128개 기업·기관이 참가할 예정이다.





행사기간 중 국내외 핀테크 전문가와 기관들이 참여하는 세미나도 진행된다. 총 13개의 세미나로 글로벌 핀테크 트렌드, AI를 활용한 핀테크 모델, 디지털 자산, 핀테크 투자 등을 주제로 한 심도있는 논의가 이뤄진다. 행사의 입장과 관람은 무료다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

