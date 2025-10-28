[특징주]대한전선, 아시아 해저케이블 수혜 기대감에 강세…신고가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대한전선이 아시아 해저케이블 시장 개화에 따른 수혜 기대감에 상승세를 보이며 장중 52주 신고가를 기록했다.

28일 오전 9시20분 현재 한국거래소에서 대한전선은 전일 대비 820원(4.32%) 오른 1만9780원에 거래되고 있다. 장중 2만600원까지 오르며 52주 최고가를 다시 썼다.





이날 KB증권은 대한전선을 아시아 해저케이블 시장 개화의 최대 수혜주로 꼽았다. 김선봉 KB증권 연구원은 "대한전선의 아시아 내 시장점유율은 2026년 4%에서 2032년 31%까지 상승하고 해저케이블 영업이익도 2025년 60억원에서 2032년 2053억원으로 연간 65.6%의 성장이 예상된다"면서 "대한전선은 글로벌 전선업체들의 아시아 설비투자에서 비중 43%를 차지해 가장 공격적인 투자를 진행 중이고 신규 포설선 건조도 검토 중으로 확정 시 국내 시장점유율이 50%까지 상승할 것으로 전망되기 때문"이라고 설명했다. KB증권은 아시아(중국 제외) 해상 풍력 케이블 시장이 2025년 7000억원에서 2032년 4조4000억원으로 연평균 29.5% 성장할 것으로 전망했다.

