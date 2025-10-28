중기부 "청소년, 미래 창업가로 성장할 수 있도록 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'2025년 청소년비즈쿨 페스티벌' 개최

중소벤처기업부는 27일부터 29일까지 사흘간 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 '2025년 청소년비즈쿨 페스티벌'이 진행된다고 밝혔다. '청소년비즈쿨 페스티벌'은 2007년부터 매년 개최하는 국내 최대 청소년 창업 축제다. 그간의 비즈쿨 사업 성과를 학교와 학부모, 일반인에게 공유하고, 창업 친화적 기업가정신 문화를 확산하기 위해 열린다.

특히, 올해는 청소년들이 자신의 가치와 잠재력을 보여주는 'Value in Youth'라는 주제로, 선배 창업가·창업지원 기관, 비즈쿨 청소년 등 다양한 주체 간 교류·네트워킹을 진행하고, 82개 학교에서 2만여명의 청소년이 참여한다.

행사 기간 전시관과 부대행사가 상시 운영된다. 전시관은 지난 1년간 비즈쿨 성과를 전시하는 '학교관', 혁신적인 아이디어를 보유한 스타트업과의 소통·체험을 위한 '스타트업 스퀘어', 시제품을 제작해 볼 수 있는 '메이커스관', 비즈쿨 출신의 창업 성공 사례 소개와 진로·창업 인사이트 제공을 위한 '알럼나이 빌리지관', 인공지능·실감형 미디어 등 4차 산업 기반 기술 및 제품을 체험하는 '익사이팅 존', 참관객 대상 기업가 정신을 쉽게 이해할 수 있도록 역량 진단 등을 해볼 수 있는 '기업가정신관' 등이다. 부대행사로는 학생들의 창업아이디어 피칭과 선배창업가의 피드백이 이뤄지는 '스테이지 업', 스타트업 대표와 청소년을 매칭하는 멘토링 프로그램을 운영한다.

청소년 기업가정신 교육 유공자에 대한 중소벤처기업부 장관 표창도 수여했다. 청소년기업가정신 교과서 집필위원인 한규천, 김진구 교사를 비롯해 창업교육 우수교사 13명, 우수학생 5명, 기업가정신 교과서 최초 도입 학교인 삼괴고 공명현 교장 등 교육지원 분야 5명이 표창을 받았다.





노용석 중기부 제1차관은 "청소년들의 자유로운 상상력, 실패를 두려워하지 않는 도전정신이 혁신의 씨앗"이라며 "다양한 비즈쿨 프로그램을 통해 청소년들이 미래 창업가로 성장할 수 있도록 아낌없는 지원을 하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

