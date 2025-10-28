컬리, 전주·완주·익산 샛별배송 확장…호남권 경쟁력 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

31일 서비스 오픈…주문은 30일 밤 11시부터

전라북도 첫 샛별배송

배송 권역 '전국 단위 전환' 탄력

컬리는 오는 31일부터 샛별배송 권역을 전주와 완주, 익산까지 확장한다고 28일 밝혔다. 전라북도 지역에 샛별배송을 서비스하는 것은 이번이 처음이다.

그간 전주와 완주, 익산 지역 고객들은 익일 배송되는 하루배송 서비스만 받을 수 있었다. 이번 샛별배송 권역 확대로 앞으로는 밤 11시까지 주문하면 다음 날 아침 8시 전에 상품을 받을 수 있게 됐다.

컬리는 오는 31일부터 샛별배송 권역을 전주와 완주, 익산까지 확장한다고 28일 밝혔다. 컬리 제공

AD

서비스 오픈은 오는 31일이다. 주문은 30일 밤 11시부터 가능하다. 배송은 다음 달 1일부터 시작한다.

배송은 컬리 평택 물류센터에서 풀콜드체인으로 배송한다. 평택물류센터는 컬리 물류센터 중 최대 규모로 8개 층 축구장 28개 크기다. 냉장, 냉동, 저온, 상온 등 상품별로 각기 다른 온도의 처리공간을 한 곳에 통합한 것이 특징이다. 컬리 물류 기지 중 가장 큰 정온센터를 갖춘 부분도 강점이다.

컬리의 전국 단위 샛별배송 전환은 탄력을 받게 됐다. 호남권은 지난해 광주광역시와 여수, 순천, 광양 등에 이은 신규 전환인 만큼 서비스 경쟁력은 더욱 강화될 전망이다.

앞서 컬리는 2015년 수도권을 중심으로 샛별배송 서비스를 시작한 이후 충청권과 대구, 부산, 울산, 창원 등으로 권역을 확장해 왔다. 지난해에는 경주와 포항, 구미, 사천 등 11곳이 샛별배송 지역으로 전환됐다.





AD

컬리 관계자는 "전주와 완주, 익산이 샛별배송 지역에 포함되면서 호남권 서비스 경쟁력이 강화됐다"며 "컬리는 향후에도 샛별배송 확장을 위해 시장성 있는 지역의 발굴과 검토에 힘쓸 예정"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>