코레일 "서해선 일산행 열차 28일부터 일부 운행 중단"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"일부 차량 결함 의심…안전 위해 선제조치"

하루 62회 중 20회 대곡역까지 단축 운행

바뀐 운행 시간표, 코레일 홈페이지에서 확인

서해선(원시∼대곡∼일산) 열차 일부가 차량 부품 결함 의심에 따라 28일부터 일산역까지 가지 않고 대곡역까지만 운행한다. 구체적인 정상화 시기는 미정이다.

코레일은 경기 안산시 원시역에서 고양시 일산역까지 하루 62회 운행 중인 서해선 전동열차 중 20회를 대곡역까지만 운행한다고 27일 밝혔다. 일산역까지 운행하는 열차는 42회로 줄어든다. 전체 운행 횟수는 유지된다.

이번 조치는 지난 22일 서해선 전동열차가 시흥차량기지에서 4호선 안산역으로 이동 중 연결기 결함이 의심되면서 출근 시간 열차가 10~40분가량 지연된 데 따른 것이다.

서해선 열차. 고양시

AD

민간투자사업으로 건설된 서해선은 국가 소유 차량 17개 편성이 운행 중이다. 이 가운데 10개 편성에서 부품 결함이 의심돼 국가철도공단 주관으로 하자 처리 중이다.

코레일은 긴급조치로 지난 24일부터 원시~대곡 구간에서 속도를 낮춰(40㎞/h 이하) 운행해왔다. 특히 자갈선로가 깔린 대곡~일산 구간은 차량 흔들림이 더 커질 수 있다고 보고, 결함이 의심되는 차량의 투입을 내일부터 중단하기로 한 것이다. 추가 사고를 막기 위한 선제 대응이다.

코레일은 고객 불편을 최소화하기 위해 역사 내 안내문을 설치하고 현장 안내 인력을 증원 배치했다. 자세한 운행 시간표는 코레일 홈페이지에서 확인할 수 있다.





AD

코레일 관계자는 "배차간격 증가 등 이용객 불편이 발생할 수 있다"며 "철도를 이용하는 국민의 안전 확보를 위한 불가피한 조치니 양해해주시기 바란다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>