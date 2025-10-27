'중국인 손님 NO' 서울숲 카페 논란에…성동구청장 "설득해 보겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인종차별 논란에 정원오 구청장 직접 나서

서울의 관광 명소 중 하나인 서울숲 인근의 한 카페가 '중국인 손님을 받지 않겠다'고 공지하며 인종차별 논란에 휩싸인 가운데, 관할 구청장이 "최대한 설득해 보겠다"는 입장을 밝혔다.

정원오 성동구청창이 X에 올린 게시물. X 캡처

정원오 서울 성동구청장은 27일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "성수동이 국내 관광객은 물론 해외 여러 나라에서 찾아와 주시는 대한민국의 대표적인 관광지로 떠오르고 있는 만큼, 최대한 해당 업장을 설득해 볼 수 있도록 노력하겠다"라는 글을 올렸다.

이는 한 누리꾼이 "이런 인종차별적인 가게가 성동구에 있는데 어떻게 제재할 방법이 없겠느냐"라고 질문한 데 따른 답변이었다. 정 구청장은 "보내주신 우려의 마음에 깊이 공감한다"며 이같이 말했다.

앞서 성동구의 한 카페는 최근 SNS 소개 글을 통해 "죄송하지만 우리는 중국인 손님을 받지 않는다"고 영어로 공지했다. 이후 인스타그램 팔로워 19만명을 보유한 재한 중국인 인플루언서가 실제로 해당 카페에 방문했다가 입장을 거절당한 중국인 관광객 사례를 전하면서 논란이 확산했다.

인스타그램 소개란에 영문으로 "죄송하다. 우리는 중국인 손님을 받지 않는다"라고 공지한 카페. 인스타그램 캡처

그는 영상에서 "이 카페까지 일부러 온 사람이 중국인이라는 이유로 환영받지 못했다"며 "한국에서 본 카페 중 가장 인종차별적인 카페"라고 비판했다. 그러면서 "왜 이렇게까지 중국을 증오하는지 모르겠다"고 말했다.

해당 영상에 1000개의 댓글이 달리면서 누리꾼들의 갑론을박이 벌어졌다. 일부는 "한국 사람으로서 사과한다", "마음이 아프다"는 반응을 보였다. 반면 "카페가 아무 이유 없이 중국인을 거부하진 않았을 것", "몰상식한 일부 중국인 관광객들로 피해를 봤을 것"이라며 카페를 옹호하는 반응도 있었다.





해당 카페 사장은 프레시안에 "사회적으로 반중 성격이 강하고 중국인 손님이 오면 한국인 손님들의 분위기가 달라진다. '중국인 왔네' '짱X 왔네' 등 반응을 하는데, 이런 반응 자체를 만들기 싫었다"고 해명했다. 이러한 조치가 인종차별에 해당할 수 있다는 지적에 대해서는 "가게를 지키기 위해서 하는 행동일 뿐, 반중이나 인종차별을 하려는 것은 아니다"라면서 "사회적으로 반중 성격이 줄어들면 다시 중국인 손님들을 받을 생각"이라고 말한 것으로 전해졌다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

