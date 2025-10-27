남양주시, 2025 마을마다콘서트 '북한강 뮤직페스티벌' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가을 정취 속 시민과 함께한 감성 음악축제

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 26일 화도읍 북한강 야외공연장에서 열린 2025 마을마다콘서트 '북한강 뮤직페스티벌'이 시민들의 뜨거운 호응 속에 마무리됐다고 27일 밝혔다.

남양주시가 지난 26일 화도읍 북한강 야외공연장에서 열린 2025 마을마다콘서트 '북한강 뮤직페스티벌'을 개최하고 있다. 남양주시 제공

이번 공연은 시민들에게 수준 높은 문화예술을 경험할 수 있도록 마련됐으며, 아름다운 북한강을 배경으로 가을 정취와 어우러져 시민들에게 큰 감동을 전했다.

공연에서는 감미로운 음색의 가수 존박과 감성 팝 아티스트 치즈(CHEEZE)가 메인 무대에 올랐으며, 김보리와 이병현 밴드 등 실력파 뮤지션들도 함께해 관람객들의 큰 박수와 호응을 이끌어내며 가을의 낭만을 극대화했다.

공연장을 찾은 시민들은 "북한강의 아름다운 풍경과 음악이 어우러져 잊지 못할 추억이 됐다", "멀리 가지 않아도 수준 높은 공연을 즐길 수 있어 좋았다"는 반응을 보이며 공연에 높은 만족감을 드러냈다.

시 관계자는 "마을마다콘서트는 시민 가까이에서 문화예술을 즐길 수 있도록 마련된 프로그램으로, 첫 공연을 성공적으로 치러 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로 진행될 공연에도 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 전했다.





한편, 마을마다콘서트 공연은 △11월 1일(토) 15시 진접푸른숲도서관에서 열리는 디즈니 OST 콘서트 △11월 15일(토) 15시 남양주시청 제1청사 다산홀에서 열리는 광복 80주년 기념 김문정 음악감독의 토크콘서트로 이어질 예정이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

