[2025국감]복싱 대회서 중학생 뇌출혈 쓰러졌는데…의료진 없었다

"1500명 대회에 안전관리 계획서도 없어"

사고 은폐 의혹도 제기

조계원 더불어민주당 의원이 2일 국회 본회의에서 의사진행발언을 하는 구자근 예결특위 국민의힘 간사를 향해 항의하고 있다. 김현민 기자

복싱 경기 중 중학생이 뇌출혈로 쓰러진 사고와 관련해 현장 의료 공백과 사고 축소 의혹이 제기됐다.

조계원 의원은 27일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 유승민 대한체육회장에게 "의료 시스템 부재가 골든타임을 놓쳤다"며 관리·감독 강화와 재발 방지 대책을 촉구했다. "1981년 김득구 선수 사망 이후 복싱 경기에는 의사 배석이 의무화됐다"며 "선수들의 피로 만들어진 제도를 협회가 스스로 무너뜨리면 안 된다"고 강조했다.

지난 9월 제주에서 열린 제55회 대통령배 전국시도복싱대회에서 한 중학생 선수는 경기 도중 뇌출혈로 쓰러져 수술받았지만, 현재까지 의식이 돌아오지 않았다. 당시 경기장에는 의료진이 없었고, 사설 구급차에도 전문 인력이 타지 않았다.

조 의원은 "참가 인원이 1500명에 달했는데도 안전관리 계획서조차 제출하지 않았다"며 "대한체육회는 대회 관리 책임을 다했는지 점검해야 한다"고 질타했다. 또 대회 주최 측이 미성년자에게 '부상 책임을 지지 않는다'는 면책 각서를 서명시킨 사실을 언급하며 폐지를 요구했다. 이에 유 회장은 "폐지해야 마땅하다"고 답했다.





사고를 축소·은폐하려는 시도도 도마 위에 올랐다. 조 의원은 "사건을 지적한 기술위원이 협회 간부들로부터 압박받았다"며 내부 고발자 보호 대책을 주문했다. 더불어 피해자의 아버지가 사고를 알리려다 극단적 선택을 시도하고 경찰 조사를 받게 된 사실을 언급하며 "체육회가 나서 피해자 가족이 선처받을 수 있도록 지원하라"고 촉구했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

