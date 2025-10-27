"도전하는 청년이 울진의 미래"… 울진군 청년창업지원사업 활기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

예술 창업가 정효민 대표 ‘노드’, 치유 캐릭터 ‘울방울’ 첫 전시

경북 울진군이 추진하는 지역을 기반으로 한 청년예비창업가 또는 초기 창업가를 지원하는 청년창업지원사업이 결실을 보고 있다.

올해 지원 대상자 중 한 팀으로 선정된 '노드'는 울진의 아름다운 자연에서 영감을 얻어 제작한 미술 치유 캐릭터 '울방울' 디자인을 개발했다. 관련 작품들을 오는 10월 30일부터 11월 2일까지 갤러리 코브(서울 송파)에서 첫선을 보일 예정이다.

이번 전시를 통해 울진의 청정 자연과 청년 작가의 감각적인 예술작품 세계를 전국에 알리는 중요한 계기가 될 것으로 기대를 모으고 있다.

정효민 노드 대표는 "울진군의 청년창업지원사업 덕분에 청년 창업가이자 작가로서 꿈을 이루는 데 큰 도움이 됐다"며 "울방울을 통해 울진의 아름다움을 전하고 미술을 통한 치유와 소통의 가치를 널리 알리고 싶다"라고 전했다.





손병복 군수는 "앞으로 더 많은 청년이 울진에 정착하고 꿈을 이룰 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "울진군은 취업, 창업, 주거, 교육 등 다양한 분야의 정책을 통해 청년 인구 유입과 안정적인 정착을 지원해 나갈 계획"이라고 말했다.

울진의 아름다운 자연에서 영감을 얻어 제작한 미술 치유 캐릭터 ‘울방울’ 디자인.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

