2조2700억 '제3판교' 우선협상대상자에 현대건설 컨소시엄

경기주택도시공사(GH)가 27일 제3판교 테크노밸리 건립사업의 우선협상대상자로 현대건설 컨소시엄을 선정했다.

현대건설 컨소시엄은 현대건설(35%)이 주관사로 대우건설(27%), 금호건설(9%), 동부건설(9%), 신동아종합건설(10%), 우미토건(5%), 이에스아이(5%)가 부관사로 참여한다.

현대건설 컨소시엄은 공모 제안을 통해 제3판교를 도시의 정체성과 상징성을 담은 차별화된 랜드마크 디자인을 통해 독창적 도시경관을 구현하는데 초점을 맞췄다.

단지는 업종 간 교류와 협업을 촉진하는 연계형 캠퍼스 구조로 조성되며, 저층부 통합 계획을 통해 동선의 연속성과 활발한 커뮤니티 형성이 가능하도록 설계됐다.

또 자족시설용지 1-1~3과 2를 연결하는 입체보행시설을 특화해 수변공원과 주요 동선을 유기적으로 연결하고, 지하주차장 통합 개발을 통해 효율적인 차량 동선과 이용 편의성을 확보했다.

앵커기업이 입주할 예정인 자족1-4와는 조경시설물과 패턴 디자인을 활용해 지상부 연결성을 강화함으로써 단지 간 통합성과 접근성을 높였다.

GH는 연내 현대건설 컨소시엄과 협약을 체결한 뒤 2026년에는 특별계획구역 세부개발계획 수립과 지구계획 변경승인 등의 절차를 진행하고, 건축 인허가를 완료한 뒤 본격 공사에 들어간다.

제3판교 테크노밸리는 성남금토 공공주택지구 내 자족시설용지 4개 필지(자족1-1~3, 자족2) 6만㎡ 부지에 연면적 43만㎡로 조성되며, 총사업비는 2조2700억원이다. 단지 내에는 지식산업센터, 업무시설, 상업시설, 기숙사, 연구소 등 다양한 시설이 들어선다.





김용진 GH 사장은 "제3판교 테크노밸리는 첨단산업과 상업, 연구, 주거 기능이 조화를 이루는 자족형 복합단지로, 민간사업자 투자비만 약 1조5000억원에 이르는 대규모 사업"이라며 "공공과 민간이 협력하여 지속가능한 혁신 클러스터를 성공적으로 구축해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

