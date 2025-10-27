캄보디아서 스캠범죄 잡는 '코리아전담반' 가동…李 "여행경보 하향검토"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령과 훈 마네트 캄보디아 총리가 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르 한 호텔에서 정상회담을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령과 훈 마네트 캄보디아 총리가 오는 11월부터 스캠 범죄 등 한국인 관련 사건을 전담하는 공동 태스크포스 '코리아전담반'을 가동하기로 합의했다.

강유정 대통령실 대변인은 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의가 열리고 있는 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 브리핑을 통해 이같이 밝혔다. 두 정상은 전담반 내 우리 경찰의 파견과 운영방식은 이른 시일 내에 확정하기로 했다.

강 대변인은 "(이 대통령이) 최근 스캠 범죄에 연루된 우리 국민 소환 및 피해자 보호 과정에서 캄보디아 측이 제공한 제반 협조에 대해 사의를 요청했다"며 "양국의 효과적인 공동 대응을 위해 적극 공조해 나가자고 말했다"고 전했다.





이에 마네트 총리는 "최근 스캠 범죄자의 집중 단속 등 초국가 범죄에 대한 강력한 대응으로 캄보디아 치안이 상당히 개선됐다"고 설명하자, 이 대통령은 "전담반 가동을 계기로 프놈펜 등 일부 지역에 대한 여행 경보 하향 검토를 지시하겠다"고 밝혔다.





쿠알라룸푸르(말레이시아)=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

