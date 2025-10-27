하나금융, 지드래곤과 함께 한정판 카드 선보인다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융을 예술로 확장하는 'ART 프로젝트'…하나금융그룹의 새로운 시도

11월 11일부터 2개월간 발급 가능한 한정판 2종 신용카드와 1종 체크카드 선보여

카드 출시기념 팝업스토어 성수동에 오픈



하나금융그룹은 그룹 광고모델 G-DRAGON(지드래곤)이 직접 디자인에 참여해 하나금융그룹을 독창적으로 해석한 한정판 카드 3종을 선보인다고 27일 밝혔다.

이번에 선보인 카드는 하나금융그룹과 세계적인 아티스트 지드래곤이 협업한 'ART 프로젝트'의 일환으로, 하나금융그룹의 브랜드와 예술이 새롭게 협업한 모델로서 주목받을 것으로 기대된다.

오는 11월 11일부터 내년 1월 11일까지 2개월간 한정 발급되는 카드 3종은 높은 인기를 얻고 있는 하나카드의 프리미엄 라인인 'JADE' 기반 2종의 신용카드와 해외 체크카드 점유율 1위의 노하우를 담은 '트래블고(GO)' 기반 1종의 체크카드로 구성됐다.

디자인에 참여한 G-DRAGON은 하나금융그룹의 핵심 철학인 '하나'의 의미를 자신만의 의미로 재해석했으며 ▲하나되어 빛나는 완전함의 시작 ▲다양성이 하나로 피어난 조화의 순간 ▲하나되어 자라나는 성장의 여정을 디자인 컨셉으로, 하나금융그룹의 대표 카드 상품을 예술성과 상징성을 동시에 갖춘 컬렉션으로 완성했다.

하나금융그룹은 카드 출시와 함께 지드래곤의 디자인을 모티브로 한 실물 조형물과 컨셉 포토 등을 서울 주요 장소에서 순차적으로 공개할 예정이다.

또한, 하나카드에서는 한정판 카드 3종 출시를 기념해 11월 11일부터 16일까지 엿새간 'The Giant's Dream'을 컨셉으로 성수동에서 팝업스토어를 오픈한다.

이번 팝업스토어는 지드래곤이 직접 디자인한 카드 3종이 공간으로 확장되어 구성될 예정이며, 팝업스토어를 방문한 손님들이 지드래곤의 디자인 세계를 직접 느낄 수 있도록 다양한 체험형 프로그램도 운영할 계획이다.

이밖에도 카드 공식 발매에 앞서 11월 5일까지 '하나원큐 앱'과 '하나페이 앱'을 통해 사전 알림 이벤트도 진행된다. 이벤트 응모자 전원에게는 한정판 카드 출시 사전 알림을 제공하며, 추첨을 통해 100명에게 11월 11일 팝업스토어 특별 행사 초대권을 증정한다.





하나금융그룹 관계자는 "올해 상반기 미국 라스베이거스에 위치한 세계 최대 규모의 몰입형 LED 돔 '스피어'에서 진행된 글로벌 혁신 캠페인에 이어, 금융을 예술의 영역으로 확장하는 새로운 시도를 통해 브랜드와 아티스트가 함께 만들어가는 문화적 협업의 기준을 제시했다"고 밝혔다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

