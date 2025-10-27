광주시, 청소년·청년이 함께 만든 '청·포·도축제'로 세대 소통의 장 마련

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 광주시는 지난 25일 시청 WASBE 광장에서 '제3회 광주시 청소년·청년 축제 청·포·도 & 광주 공유학교 교육 축제'를 성황리에 개최했다.

방세환 광주시장이 지난 25일 시청 WASBE 광장에서 '제3회 광주시 청소년·청년 축제 청·포·도 & 광주 공유학교 교육 축제'에 참석해 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 경기 광주시 제공

'청소년과 청년의 포기 없는 도전'을 주제로 열린 이번 축제는 올해로 세 번째를 맞이했으며 광주시 청소년과 청년이 직접 기획하고 참여하는 대표적인 문화 축제로 자리매김하고 있다.

특히, 청소년·청년들에게 다양한 문화예술 활동의 참여 기회를 제공하고 시민 모두가 함께 즐길 수 있는 축제의 장을 마련함으로써 세대 간 소통과 지역 공동체 의식을 강화하는 계기를 만들었다.

이날 행사에는 방세환 시장을 비롯한 주요 내빈과 시민들이 함께 참여해 축제의 열기를 더했다. 축제장에는 56개의 청소년·청년 체험 부스와 8대의 푸드트럭이 운영돼 다채로운 즐길 거리와 먹거리를 선보였으며 청춘 버스킹 등 시민 참여형 프로그램도 이어져 큰 호응을 얻었다.

메인 무대에서는 광주 공유학교 교육 축제 6팀의 공연을 시작으로 축제의 막이 올랐다. 이어진 개막식에서는 청소년·청년 대표의 개회 선언과 청소년·청년 동아리 7팀의 축하공연, 그리고 초청 가수 HYNN(박혜원)과 엔젤노이즈의 열정적인 무대가 펼쳐져 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.





방세환 시장은 "축제의 구호인 '청포도'처럼 청소년과 청년의 포기 없는 도전이 광주시와 우리 청년들의 멋진 내일을 만들어 갈 것"이라며 "앞으로도 청소년과 청년이 꿈을 향해 도전하고 성장할 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

