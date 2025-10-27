AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시가 오는 29일부터 11월 9일까지 12일간 진행되는 '2025 코리아 그랜드 페스티벌'에 동참하여 양주사랑카드로 결제 시 추가 캐시백을 5% 지급하는 이벤트를 진행한다.

양주시, 코리아 그랜드 페스티벌 기간 양주사랑카드 캐시백 5% 지급. 양주시 제공

AD

캐시백은 민생회복 소비쿠폰 사용처 및 양주사랑카드 가맹점에서 정책수당을 제외한 사용자 충전금 결제 금액에 한해서만 지급한다.

양주시는 국비 1억 원을 확보해 1인당 양주사랑카드 40만 원의 결제 한도 내에서 5% 환급해 최대 2만 원까지 혜택을 받을 수 있도록 지원할 예정이며, 예산 소진 시 종료된다.

시 관계자는 "앞으로도 이번 양주사랑카드 환급 이벤트와 같은 다양한 혜택을 제공하여 지역경제 회복과 상권활성화를 위해 노력하겠다"며 "시민분들의 많은 참여를 바란다"라고 전했다.





AD

한편, '광적플러팅' 기간인 오는 31일부터 11월 9일까지 광적면에서 양주사랑카드 결제 시 '코리아 그랜드 페스티벌'과 '광적플러팅' 혜택이 중복 적립되어 총 25%의 캐시백을 받을 수 있다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>