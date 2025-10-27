한화투자증권, 임직원 참여 환경 캠페인 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화투자증권은 '샛강 흙공 던지기' '도시 숲 나무심기'와 같은 임직원 참여 환경 캠페인을 실시해 도심 생태 회복에 앞장서고 있다고 27일 밝혔다.

한화투자증권 임직원들이 '샛강 흙공 던지기' 활동을 마치고 기념촬영을 하고 있다. 한화투자증권

한화투자증권은 환경 보호의 중요성을 알리고 지속가능한 사회를 위한 기업의 책임을 실천하고자 이번 사회공헌 프로그램을 준비했다. 지난달 19일 진행한 샛강 흙공 던지기에서는 한화투자증권 임직원들이 참여해 'EM(Effective Micro-Organisms) 흙공'을 만들고 샛강에 던지는 전 과정에 참여해 도심 하천 생태 복원의 의미를 되새겼다. EM 흙공은 황토에 유용미생물군을 섞은 반죽을 2주 동안 발효시켜 공 모양으로 만든 것으로, 오염된 하천에 투입하면 수질 개선과 악취 제거에 도움을 준다.

또한 한화투자증권은 이달 17일 마포구 노을공원에서 도심 숲 나무심기 활동을 실시했다. 참여 임직원들은 환경 전문가의 지도를 받아 가시오갈피, 미선나무, 히어리나무 등 생태계에 중요한 역할을 하는 희귀식물 300여 그루를 식재했다.

이번 활동은 한화투자증권이 후원하는 환경재단의 탄소흡수원 조성 프로젝트 '꿀숲벌숲' 프로그램의 일환으로, 지역 사회 생물 다양성 보존에 기여한다는 점에서도 의미가 크다.





박병길 한화투자증권 ESG사무국장은 "이번 하반기 환경 캠페인은 임직원의 환경 인식을 제고하고 도심 생태 개선에 실질적인 도움을 주어 의미 있었다"며 "앞으로도 사회적 책임을 다하는 다양한 프로그램을 기획해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천할 것"이라고 밝혔다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

