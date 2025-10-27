어느새 국감 종반전…'김현지'·'부동산' 공방 예고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국회가 오는 30일까지 상임위원회별 종합감사를 마무리한다. 다음 달 4~6일에는 국회 운영위원회 및 성평등가족위원회, 정보위원회 등 겸임 상임위 국감을 진행한다. 여야는 부동산 정책을 비롯해 김현지 대통령실 제1부속실장의 국감 증인 출석 여부 등을 놓고 치열한 공방전을 지속할 전망이다.

27일 국회사무처에 따르면 국회 운영위원회는 다음 달 6일, 대통령비서실과 국가안보실·대통령경호처를 대상으로 국정감사를 진행한다. 운영위는 29일 국정감사 기관·일반증인과 참고인 채택 안건을 먼저 논의한다. 이재명 대통령과 20년 넘게 동고동락해 온 핵심 측근 김 실장의 증인 채택 여부가 관심사다.





10·15 부동산 대책도 쟁점 사항이다. 당초 29일 국토교통부 종합감사에서 이상경 전 국토부 1차관이 증인으로 출석할 예정이었으나 갭투자 문제 등으로 사퇴하면서 무산됐다. 국민의힘은 대신 10·15 대책의 실효성을 겨냥해 이재명 정부를 압박할 것으로 보인다. 이밖에 이날 열리는 법사위 대검찰청 국감에서는 검찰·사법개혁을 둘러싼 여야 대립이 지속될 전망이다.





