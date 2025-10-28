삼성증권, 퇴직연금 적립금 순위 2위 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성증권이 3분기 금융감독원 공시 기준으로 증권업계 증권 사업자 적립금 순위에서 2위 자리에 등극했다.

28일 금융투자업계에 따르면 삼성증권 퇴직연금 적립금은 작년 말 15조4000억원에서 올해 9월 기준 18조9000억원으로 22.6% 증가했다. 적립금 1조 이상 전체 사업자 중 증가율 1위다.

같은 기간 개인형 퇴직연금(DC+IRP)은 11조3000억원에서 14조8000억원으로 31% 증가했다. 그중 상장지수펀드(ETF)는 3조4000억원에서 5조8000억원으로 71% 증가했다.

이러한 성장에는 삼성증권의 가입자 중심 연금 서비스들이 있다. 국내 최초로 지난 2021년 토직연금의 운용·자산관리 수수료가 무료(단, 펀드 보수 등 별도 발생)인 '다이렉트IRP'를 출시했다. 연금 가입자가 가입 서류 작성과 발송을 하지 않고 가입할 수 있도록 편의를 대폭 높인 '3분 연금' 서비스(개인정보 제공 및 약관 등 확인시간 제외)를 선보이기도 했다.

삼성증권 모바일앱 엠팝(mPOP)을 통해 간편하고 손쉽게 연금 투자를 지원하는 '연금 S톡', '로보 일임', 'ETF 모으기' 서비스도 제공 중이다.

또한 삼성증권은 업계 최초로 별도의 연금센터를 신설, 서울과 수원, 대구에서 3곳의 센터를 운영하고 있다.

해당 연금센터에서는 PB 경력 10년 이상의 숙련된 인력들이 전문적인 연금 상담 서비스를 제공하고 있다. 삼성증권 연금센터는 연금 가입자 대상의 상담뿐 아니라 퇴직연금 도입 법인에 대한 설명회 등을 지원하고 있다. 작년에만 약 200여건이 넘는 세미나를 진행했다.

이성주 삼성증권 연금본부장은 "퇴직연금은 장기적인 관점에서 체계적으로 관리하는 것이 중요하다"며 "삼성증권은 우수한 연금 관리서비스 제공을 통해 고객의 든든한 연금파트너로 최선을 다할 것"이라고 말했다.

삼성증권은 IRP에 대한 관심을 높이고, 연금 고객에게 실질적인 혜택을 제공하고자 '세액공제 Up! 혜택도 Up! Hurry Up! IRP 이벤트'를 12월31일까지 진행한다.

IRP 계좌의 가입 대상은 소득이 있는 근로자 및 사업자다. 이벤트 조건을 달성한 IRP 고객에게 다양한 경품을 지급한다.

'신규 고객 이벤트'는 mPOP, 삼성증권 영업지점 등 삼성증권 채널을 통해 IRP 계좌를 신규 개설한 고객을 대상으로 진행된다. 기간 내 IRP 계좌를 신규 개설하고 정상적으로 IRP 계약을 완료한 고객 전원에게 커피 쿠폰이 지급된다.

또 'IRP 순입금 이벤트'는 기간 내 IRP 계좌에 순입금한 고객을 대상으로 진행된다. 순입금액은 ▲신규 입금 ▲퇴직금 입금 ▲타사연금 가져오기 ▲만기된 ISA 연금으로 전환하는 경우를 모두 합산하여 산정된다.

순입금액 구간에 따라 300만원 이상 900만원 미만 순입금 시 상품권 1만원권을, 900만원 이상 3000만원 미만 순입금 시 2만원권, 3000만원 이상 순입금 시 상품권 3만원권을 전원에게 지급한다.





10월에 입금한 금액은 얼리버드 이벤트가 적용된다. 상품권 지급조건 산정 시 금액을 2배로 인정한다. 이벤트 리워드는 2026년 1월 말 지급될 예정이다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

