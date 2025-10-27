문체부 APEC 청년들과 문화산업 국제 교류 포럼

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문화체육관광부가 한국국제문화교류진흥원과 함께 27일 오후 모두예술극장에서 '문화, 세계를 잇다'를 주제로 '문화산업의 미래와 국제 교류 포럼'을 개최한다.

이번 행사는 '2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의'를 계기로 문화산업의 경제적 가치를 모색하고, 미래세대가 주도하는 문화산업 협력 방안을 살펴보기 위해 마련한 자리다. 문체부 김영수 제1차관은 행사 현장을 찾아 문화산업에 대한 APEC 회원경제체 청년들의 목소리를 듣는다.

1부에서는 방송인 겸 기업인 마크 테토 대표와, 넷플릭스 시리즈의 원작 웹소설 '중증외상센터:골든아워'의 이낙준 작가가 '한국문화, 세계와 공감하다'를 주제로 한국문화를 사랑하는 수집가와 이야기를 만드는 창작자의 시선에서 K컬처의 매력에 대해 대담한다.

이어 최경규 동국대학교 경영학과 교수(한국 APEC학회 4대 회장)가 '문화산업의 가치와 APEC 문화산업 제도화'를 주제로 문화창조산업과 문화적 영향력의 새로운 연결점을 짚으며, 올해 처음 열린 'APEC 문화산업 고위급대화'의 의의와 문화산업 국제협력 방향을 점검한다. 슝청위 전 칭화대 커뮤니케이션학과 교수는 '문화창조산업, 경제성장의 새로운 동력이 되다'를 주제로 문화산업의 흐름과 미래 성장가능성에 대해 분석한다.

2부에서는 김영수 차관이 APEC 회원경제체 청년들과 대담한다. JTBC 예능프로그램 '비정상회담' 등에 출연한 방송인 크리스티안 부르고스(멕시코)가 진행을 맡고 방송인 후지모토 사오리(일본), 테리스 브라운(미국) 등 한국과 중국, 베트남, 말레이시아 청년들이 미래 세대의 시선에서 바라본 문화산업과 K컬처에 대한 생생한 경험과 의견을 나눈다.

김영수 차관은 "대한민국 정부는 올해 8월에 APEC 역사상 처음으로 문화산업고위급대화를 개최하는 등 문화를 미래 경제협력의 핵심 동력으로 육성할 계획"이라며 "이번 행사가 문화산업을 통해 미래세대의 경제적 기회를 확대하고 국제협력을 한 단계 더 높이는 든든한 한 걸음이 되기를 바란다"라고 밝혔다.





이번 행사는 문체부 유튜브를 통해 생중계된다.





