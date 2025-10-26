최민호 세종시장이 강조한 '정원도시' 밑그림 나왔다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기본계획 수립·설계 용역 중간 보고회

'한가온 뜨락 피어나는 세종(가안)' 비전 제시 등

최민호 세종시장이 계속해서 강조해온 정원 도시에 대한 구체적인 밑그림이 나왔다. 인공지능(AI) 시대 시민의 삶을 지키는 정원의 가치를 담은 '정원 도시 세종' 기본구상 중간보고회가 열린 것이다.

'정원 도시 세종'은 최 시장이 지난해 단식까지 진행하며 추진하려했던 국제 정원 도시 박람회가 정치권의 예산 삭감으로 실패되면서, 새로운 관점으로 야심차게 추진되는 사업으로 알려졌다.

세종시에 따르면 24일 최민호 시장과 정원문화 확산 및 정원 도시 조성 자문을 담당하는 정원문화진흥위원회 위원, 관련 부서 등이 참석한 가운데, 정원 도시 기본계획 수립 및 설계 용역 중간 보고회를 열고 논의했다.

이날 보고된 기본 구상안은 착수보고회 당시 제안된 의견을 반영하고 정원 도시 조성을 위한 비전과 추진 전략을 구체화했고, 이 자리에서 용역 수행 기관인 ㈜삼안은 '한 가온 뜨락, 피어나는 세종(가안)'을 비전으로 제시했다.

비전에는 '한가운데'를 뜻하는 순우리말 '한 가온'과 '집 가까이의 공간'을 뜻하는 '뜨락'을 결합해 시민 일상 속 정원의 가치와 의미를 담아냈다. 정원도시 실현을 위한 전략은 ▲정원도시 기반 구축 ▲회복탄력성 강화 ▲정원문화 및 사회적경제 활성화 ▲정원산업 생태계 조성 및 도시브랜드 완성 등 4가지로 제안됐다.

전략 실현을 위해 생활권 위주의 소규모 정원 100개 이상을 조성하되 한글·스마트 정원 등 시 특색을 담은 정원, 기후위기 대응 정원, 주민의 일상과 소통을 지원하는 정원 등 각 주제를 살려야 한다고 봤다.

게다가, 정원의 확장과 지속성을 강화해 통합된 정원도시를 구현하고 이를 도시가치로 활용해 관련 산업을 활성화하는 등 지역경제 유발 효과를 도모해야 한다는 의견도 제시됐다.





시는 오는 11월 예정된 전문가 포럼, 12월 주민설명회, 내년 1월 워크숍 등을 거쳐 시민·전문가의 의견을 종합해 내년 4월 정원도시 기본계획 수립 및 설계 용역을 완료할 예정이다.





