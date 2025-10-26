한국앤컴퍼니그룹, 美 테네시 주지사 회동 "지원·협력 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공급망 고도화·국가 경제 기여 강화 기대

한국앤컴퍼니그룹은 24일 빌 리 미국 테네시 주지사가 경기 판교 본사 테크노플렉스를 방문해 이수일 부회장 겸 한온시스템 대표, 박종호 한국앤컴퍼니 대표, 김준현 한국앤컴퍼니 경영총괄, 안종선·이상훈 한국타이어앤테크놀로지 공동대표 등을 만났다고 26일 밝혔다.

이수일 한국앤컴퍼니그룹 부회장(왼쪽 네번째)이 24일 경기 성남 판교 본사 테크노플렉스에서 빌 리 미국 테네시 주지사와 간담회를 갖고 양측 협력 강화 방안을 논의하고 있다. 한국앤컴퍼니그룹

양측은 간담회에서 ▲비즈니스 친화적 환경 조성 ▲원활한 현지 진출을 위한 주정부 차원의 지원 ▲안정적인 에너지 공급 ▲경쟁력 있는 현지 인력 확보 등 모빌리티 산업 발전 협력 강화 방안을 논의한 것으로 알려졌다.

한국앤컴퍼니그룹은 "테네시 주와 한국앤컴퍼니그룹의 미국 내 생산·공급망 확대 가능성에 대해 폭넓게 의견을 교환했다"며 "북미 지역에서의 자동차 배터리·열관리·타이어 등 자동차 핵심 부품 연구·개발 비즈니스 관점으로 볼 때, 상호 보완 여지가 크다는 인식을 같이하고 협력 강화 방안을 논의했다"고 했다.

북미 자동차·부품 산업의 핵심 허브로 떠오르는 테네시 주에는 한국앤컴퍼니(배터리), 한국타이어앤테크놀로지(타이어) 생산 공장이 있다.

한국앤컴퍼니그룹은 테네시 주 클락스빌에 2017년 한국타이어 공장을 준공하고 승용차용 타이어를 생산해왔다. 공장 증설 진행 중으로 이르면 올 연말 공사를 마무리할 예정이다. 증설이 완료되면 연간 생산량 증대와 함께 트럭과 버스 등 상용차용 타이어로 생산 라인업이 확대될 전망이다. 이번 리 주지사 방문·협의로 추가 협력 강화에 탄력을 받게 될 것으로 보인다고 회사 측은 덧붙였다.





한국앤컴퍼니그룹 관계자는 "테네시는 인력·물류·세제 환경 모두 우수해 우리 기업의 북미 시장 진출에 유리한 조건을 갖추고 있다"며 "북미 '모빌리티 허브' 테네시와의 협업으로 첨단 연구개발(R&D) 강화, 공급망 고도화, 고용 창출 등을 실현해 조현범 회장이 주문한 '국가 경제 기여'에 힘을 더 보탤 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

