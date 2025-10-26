업체 26곳서 경력단절 여성 68명 채용…대구 중·동구 굿잡행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구시는 경력단절 및 미취업 여성을 위한 찾아가는 여성일자리 '굿잡(Good Job)' 9차·10차 행사를 28일부터 29일까지 이틀간 진행한다.

행사는 28일 오전 11시부터 오후 5시까지 반월당 동아백화점 쇼핑점에서, 29일 오전 10시부터 오후 5시까지 율하 청소년 문화의 거리(동구 율하동, 반계공원)에서 각각 열린다.

지난 6월 열린 대구 수성구 굿잡행사 홍보물

이번 행사는 구직자들이 편리하게 참여할 수 있도록 28일에는 반월당역에서 도보 2분 거리인 동아백화점 쇼핑점에서, 29일에는 지역 주민들이 함께 참여할 수 있는 율하 청소년 문화의 거리에서 개최된다.

양일간 행사에서는 현장 면접 후 바로 채용하는 직접채용(5개 업체 11명)과 구직자를 기업에 추천하는 간접채용(21개업체 57명)이 진행된다. 채용 직종은 병원조리배선원, 급식조리원, 사회복지사, 요양보호사, 건강관리사, 전화상담원, 단순제조 등 다양하다.

현장면접 5개 업체는 디어케어, 하이헬스데이케어센터, ㈜에비던스임플란트, A+제일좋은재가노인복지센터, 열경요양원이며 간접채용 21개 업체는 무량수전노인전문요양원, 영남대학교의료원, 앞산노인재가센터, 아이케어달서복지센터, 청춘요양원, ㈜삼일기업금융지원단, 수성중동병원, 김신요양병원, 해정의료재단 더좋은병원, 대명휴요양병원, 주식회사 맛조은푸드, 주식회사 현명, 정산후조리원, ㈜이노버에이치, 수월한방병원, ㈜대경티엠에스, 신세계병원, 황금요양병원, 이화데이케어, 푸른병원, 효사랑재가노인복지센터 등이다.

현장에서는 1대1 맞춤형 취업상담과 구인·구직 정보 제공, 직업훈련 과정 안내 등 다양한 취업지원 서비스를 받을 수 있다. 또한 직업선호도 검사, 지문적성검사, 미술심리상담, 경력단절 예방 캠페인 등 부대행사도 진행되며 참여자에게 기념품과 음료도 제공된다.

당일 현장 방문이 어렵다면 남부여성새로일하기센터, 수성여성새로일하기센터로 문의해 맞춤형 직업상담과 취업 연계, 취업 후 사후관리 서비스도 지원받을 수 있다.





박윤희 대구시 청년여성교육국장은 "올해 마지막으로 진행되는 굿잡 행사에 많은 참여를 부탁드리며, 취업을 희망하는 여성들이 양질의 일자리로 진출할 수 있는 기회가 되길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr