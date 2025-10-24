김밥축제 하루 앞두고 '비상'…수돗물서 깔따구 유충 의심

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생수 500㎖ 10만병, 2ℓ 3000병 긴급 구매

"조리용수·음용수 모두 생수로 사용할 것"

김천 김밥축제 자료사진. 김천시

AD

경북 김천시 수돗물에서 깔따구 유충으로 의심되는 물질이 발견되면서 축제를 하루 앞둔 김천김밥축제에 비상이 걸렸다.

24일 김천시에 따르면 지난 22일 황금저수장에서 채취한 시료에서 깔따구 유충으로 의심되는 물질이 발견됐다. 해당 시료를 분석한 경북보건환경연구원은 해당 물질이 깔따구 유충으로 보인다고 김천시에 통보했다.

이에 김천시는 하루 뒤인 23일 황금저수장과 관내 배수장 3곳을 검사한 결과 깔따구 유충으로 의심되는 물질을 추가 발견했다. 황금저수장과 김천시 관내 배수장에서는 환경청과 낙동강 수도지원센터 관계자 등이 유충 유입 경로를 확인하는 역학조사를 진행 중에 있다.

김천시 관계자는 "현재 시료에서 발견된 물질이 깔따구 유충으로 의심되는 상태로, 국립생물자원관에 시료 분석을 요청했다"라며 "깔따구 유충으로 확인되는 경우 수돗물 직접 음용 중지 권고 등을 발표할 예정"이라고 말했다.

때문에 개막을 하루 앞둔 김천김밥축제의 용수 공급에도 비상이 걸렸다. 원래 조리용수로 수돗물을 사용할 예정이었으나, 깔따구 유충 의심 물질 발견으로 조리용수를 생수로 사용할 계획이다.

김천시는 16t 화물차 10대를 수배해 시중에 판매하는 500㎖ 생수 10만병과 2ℓ 생수 3000병을 예비비로 긴급 구매해 김밥축제장 부스에 배포할 계획이다. 이후 같은 양을 추가 구매해 배포하기로 결정했다.





AD

관계자는 "깔따구 유충이 확인돼도 수돗물을 끓여서 사용하는 경우 인체에 무해하지만, 축제장을 방문하는 사람들의 안전을 위해 음용수와 조리용수 모두 생수를 사용할 예정"이라고 전했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>