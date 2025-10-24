경찰, 핼러윈 기간 인파 집중관리…경력 4900여명 투입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰이 핼러윈 데이 기간 인파 밀집이 예상되는 서울 주요 번화가를 중심으로 4900여명의 경찰력을 투입해 안전관리에 나선다.

서울경찰청은 24일부터 다음 달 2일까지를 '핼러윈 특별대책기간'으로 정하고, 이 기간 동안 총 4922명의 경찰관을 투입한다고 밝혔다.

경찰은 주요 목지점마다 경력을 배치하고, 안전펜스 등 안전장비를 증설해 혼잡 상황에 따라 단계별 인파 통제와 일방통행로 운영을 병행할 계획이다.

특히 인파가 몰릴 것으로 예상되는 '중점관리지역' 8곳에는 경찰·행정안전부·소방 등 관계기관이 참여하는 합동상황실을 설치해 인파감시 CCTV(443대) 영상을 실시간 공유하며 대응할 예정이다.

중점관리지역에는 종로구 익선동, 중구 명동거리, 용산구 이태원 관광특구, 성동구 성수동 카페거리, 광진구 건대 맛의거리, 마포구 홍대 관광특구, 강남구 강남역 및 압구정 로데오거리가 지정됐다.

아울러 경찰은 핼러윈 기간 용산구 이태원로(이태원 입구~제일기획교차로), 마포구 잔다리로(삼거리포차~상상마당), 중구 명동거리(삼일대로 입구~중앙우체국 앞), 성동구 연무장길(대림창고교차로~경동초교교차로) 등에서 단계별로 차량 진입을 제한할 방침이다.





경찰 관계자는 "핼러윈 기간 도심 번화가를 찾는 시민들은 해당 지역의 교통통제 및 보행자 일방통행로 등에 주의를 기울이고 경찰의 안내에 적극 협조해 달라"고 당부했다.





