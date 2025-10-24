장성군, '황미르랜드 테마공원' 디자인 공모 우수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장성 황룡강 황미르랜드 어린이 친환경 테마공원. 장성군 제공

AD

전남 장성군 '황미르랜드 어린이 친환경 테마공원'이 '제10회 전라남도 친환경 디자인 공모전'에서 기설치 분야 우수상을 받았다고 24일 밝혔다.

장성군은 친환경성, 조화성, 창의성, 실용성 등 주요 평가 항목에서 고르게 상위에 올랐다. 접근성과 편의성을 높이는 실용적인 동선, 창의적이면서도 주변 환경과 조화를 이루는 디자인도 높은 점수를 받았다.

황룡강 하중도에 조성된 '황미르랜드 어린이 친환경 테마공원(이하 황미르랜드 테마공원)'은 물놀이형 수경시설 등 어린이들이 안전하게 뛰어놀 수 있는 공간과 건강에 도움을 주는 '황토 맨발 산책로' 등으로 구성돼 있다.

환경친화적인 소재를 사용한 놀이 시설과 자연경관의 매력을 살린 조경이 돋보인다. 지난 18일부터 시작된 '장성 황룡강 가을꽃축제' 기간에도 가족 단위 방문객들의 발걸음이 꾸준히 이어지고 있다.





AD

김한종 장성군수는 "대외적으로 우수한 평가를 받은 '황미르랜드 어린이 친환경 테마공원'이 아이부터 어르신까지 모두가 즐겨 찾는 지역 명소로 자리매김하기를 바란다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>