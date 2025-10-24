민주, 26일 본회의서 법안 70여건 처리 추진…'상임위 정수조정안'도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

더불어민주당이 26일 오후 4시 국회 본회의를 열고 응급의료법 개정안 등 70여건의 법안 처리를 추진한다.

서울 여의도 국회의사당. 아시아경제DB

AD

문금주 원내대변인은 23일 국회에서 열린 국정감사대책회의 이후 기자들과 만나 "26일 국회 본회의에선 75건 정도의 법안 처리가 예정돼 있다"며 밝혔다.

처리 예정인 법안은 주로 비쟁점·민생 법안들이다. 여야 합의로 상임위원회를 통과했지만, 본회의에 상정하지 못한 법안이 주를 이룬다.

'응급실 뺑뺑이 방지법'(응급의료법 개정안), 도서벽지 어린이집 지원을 골자로 한 '영유아보호법', 임차인 요청시 상가 관리비 내역 공개를 의무화하는 '상가건물임대차 보호법', 보편적 평생학습 권리를 지원하는 '장애인평생교육법', 지역 특색에 맞게 학교 지원을 강화하는 '지방교육자치법' 등이 포함된다. 여야가 합의하지 못한 법률안 및 규칙안 5건은 민주당 주도로 표결 처리될 것으로 보인다.

정부 조직 개편에 따른 국회 상임위원회 정수 조정 규칙안도 처리될 전망이다. 문 원내대변인은 "산업통상자원중소벤처기업위원회의 정원을 기존 30명에서 24명으로 조정하는 내용의 규칙안이 여야 간 합의로 본회의에서 처리될 예정"이라고 설명했다. 산자위 정원에서 줄어든 6명은 국회 기후에너지환경노동위원회로 보임된다. 이로 인해 환노위 정수는 현재의 16명에서 22명으로 늘어나게 된다.





AD

한편 국민의힘은 여야 합의에 따라 본회의 법안 처리 과정에서 필리버스터(무제한 토론) 등을 진행하지 않고 의결 절차에 협조할 것으로 보인다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>