"올해 사교계 최고 웨딩"…'지방시' 후계자와 백년가약 맺은 한국인 누구?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

프랑스 명품 브랜드 지방시(Givenchy) 창립자의 후손 션 태핀 드 지방시(Sean Taffin de Givenchy)가 한국계 연인 정다혜 씨와 부부의 연을 맺었다. 정씨는 한국계 디자이너가 직접 제작한 드레스를 입고 파리 한복판에서 성대한 결혼식을 올렸다.

프랑스 명품 브랜드 지방시 창립자의 후손 션 태핀 드 지방시가 한국계 연인 정다혜씨와 부부가 됐다. 정다혜씨 인스타그램

AD

23일(현지시간) 영국 데일리메일과 패션지 브리티시 보그 등에 따르면 두 사람은 지난 8월 프랑스 파리에서 결혼식을 올렸다. 20대 후반 동갑내기인 션과 정씨는 2018년 캐나다 몬트리올의 맥길대학교에서 처음 만나 7년간의 연애 끝에 결혼에 골인했다. 자원봉사 활동 중 션이 정다혜씨에게 한눈에 반해 교제를 시작한 것으로 전해졌다.

션은 현재 경매사 크리스티의 상업금융 선임 애널리스트로 근무 중이며 정씨는 뉴욕 컬럼비아대 MBA를 마친 뒤 션의 삼촌이 운영하는 보석 브랜드 태핀에서 근무하고 있다.

결혼식은 8월 28일부터 사흘간 진행됐으며 리허설 디너부터 본식까지 모든 일정이 현지 언론의 주목을 받았다. 첫날 리허설 디너는 파리 미슐랭 레스토랑 '라 퐁텐 가용(La Fontaine Gaillon)'에서 열렸다. 이날 정씨는 빅토리아 베컴 드레스에 한국 브랜드 '김해김'의 아이보리색 재킷을 매치해 우아한 분위기를 연출했다. 그는 "오랫동안 눈여겨본 브랜드"라며 "고전적인 실루엣에 진주 장식이 여성스러움을 더했다"고 소개했다.

프랑스 명품 브랜드 지방시 창립자의 후손 션 태핀 드 지방시가 한국계 연인 정다혜씨와 부부가 됐다. 정다혜씨 인스타그램

본식은 파리 중심가의 '생트클로틸드 대성당'에서 치러졌다. 션은 "둘 다 가톨릭 신자로 자라 미사 예식으로 결혼하고 싶었다"며 "가족이 오랜 세월 행사 때마다 찾던 성당"이라고 밝혔다.

정씨는 한국계 디자이너 앤드류 권(Andrew Kwon)이 맞춤 제작한 실크 튜브톱 드레스에 풍성한 케이프를 더했다. 두 사람은 미국의 한 웨딩 행사에서 만나 한국에 대한 공통점으로 친분을 쌓았고 권 디자이너는 1년 반에 걸쳐 정씨를 위한 드레스를 완성했다.

프랑스 현지 매체들은 이번 결혼식을 "올해 사교계 최고의 웨딩"이라 평가했다. 정씨는 결혼 후 인스타그램에 "내가 꿈꾸던 결혼식은 시간을 초월한 클래식과 파리지앵의 세련미였다"며 "주말마다 영감을 모아 100장이 넘는 비전 보드를 만들었고 플래너가 그 감각을 완벽하게 구현해줬다"고 소감을 전했다.





AD

한편 션의 부친 위베르 타핀 드 지방시는 2016년 별세했으며 그는 지방시 창립자 위베르 드 지방시의 조카로 알려져 있다. 지방시는 1988년 세계 최대 명품 그룹 루이비통모에헤네시(LVMH)에 인수됐지만 지방시 가문은 여전히 패션계와 긴밀한 관계를 이어가고 있다고 데일리메일은 전했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>