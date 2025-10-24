신한투자증권, 美센서타워에 전략적 투자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한투자증권은 9월 모바일 및 디지털 경제 전반 인텔리전스 분야 선도 기업인 센서타워에 전략적 투자를 집행했다고 24일 밝혔다.

센서타워는 2013년 미국 샌프란시스코에 설립된 디지털 마켓 인텔리전스 기업으로 양질의 자체 데이터베이스와 인공지능(AI) 머신러닝에 기반해 기업 고객을 대상으로 디지털 시장 트렌드와 경쟁사 동향, 사용자 활동 등에 대한 인사이트를 제공하고 있다. 마이크로소프트(MS)와 구글, 메타, 삼성전자 등 전 세계 2500개 이상의 기업 고객을 보유 중이다. 지난 5년간 연평균 매출 성장률은 60%에 달하며, 업계 최고 수준의 수익성을 유지하고 있다.

AD

신한투자증권은 기존 투자자인 리버우드 캐피털, 파라마크 벤처스, 베인캐피털 크레딧과 함께 센서타워의 차세대 성장 전략을 지원하게 된다. 이번 신한투자증권의 투자금은 제품 혁신 가속화를 위한 연구·개발 및 AI 기술 고도화에 활용될 예정이다.

센서타워의 공동창업자이자 CEO인 올리버 예(Olver Yeh)는 "신한투자증권과의 파트너십을 통해 전 세계 주요 브랜드, 게임 및 앱 개발사, 기관 투자자들에게 더욱 정교하고 실질적인 디지털 인사이트를 제공할 것"이라며 "이번 투자를 계기로 생성형 AI 기반의 분석 역량을 심화하고, AI가 디지털 경제 전반에 미치는 영향을 통합적으로 조망할 수 있도록 플랫폼을 발전시킬 것"이라고 밝혔다.

센서타워에 따르면 2025년 전 세계 소비자들이 모바일 애플리케이션에 소비하는 시간은 4조3000억시간, 인앱 결제액은 1600억 달러를 넘어설 것으로 전망된다. 특히 챗GPT, 제미나이 등 생성형 AI 챗봇의 확산으로 비게임 앱 소비 지출이 사상 처음으로 게임 앱을 추월할 것으로 내다봤다. 이와 같은 높은 사용자 참여도에 힘입어 디지털 광고 시장 역시 전년 대비 12% 성장, 노출수는 8% 증가할 것으로 분석됐다.

신한투자증권 관계자는 "센서타워는 디지털 인텔리전스와 분석 분야의 선도 기업으로, 이번 투자는 신한의 글로벌 디지털 전환 핵심 투자 전략을 반영한 것"이라며, "AI 시대에서는 데이터의 가치가 '깊이?적시성?활용도'에 의해 정의된다. 센서 타워는 독보적인 데이터 역량과 글로벌 네트워크를 기반으로 장기적 성장을 이어갈 것으로 확신한다"고 말했다.





AD

신한투자증권은 최근 글로벌 AI 분야 유망 기업에 대한 투자를 가속화하고 있다. 앞서 글로벌 GPU 클라우드 기업 람다, 미국의 AI 애드테크 기업 몰로코와 데이터센터 조립 자동화 솔루션 기업 Bright Machines 등에 투자한 바 있다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>