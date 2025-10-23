예술이 머문 마을, 고성 명파서 피어난 '아트케이션 페스타'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고성군, 24~25일 '아트케이션 페스타' 개막

예술가와 주민이 함께 만든 42일의 기록

극단 루트 '명태노리'·초청공연 밴드'양반들' 등 볼거리 풍성

강원도 고성문화재단(이사장 함명준)은 오는 24일부터 25일까지 이틀간 명파마을 일원에서 '아트케이션 페스타 2025'를 개최한다.

'아트케이션 페스타 2025' 홍보 포스터. 강원 고성군 제공

올해 행사는 '명파, 예술이 머문 마을'을 주제로, 예술가와 주민이 함께 만들어온 42일간의 창작 여정을 공유하는 자리다.

이번 페스타에는 외부 청년 예술인 8명과 지역예술인 4팀이 참여해, 명파의 자연과 역사, 그리고 주민들의 삶에서 영감을 받아 퍼포먼스·설치·시각예술·주민극·참여형 워크숍 등 다양한 예술 활동을 선보였다. 고성문화재단은 이번 과정을 통해 예술가의 창작활동이 마을의 일상과 어떻게 어우러질 수 있는지를 실험했다.

첫날인 24일에는 고성군 관계자, 지역예술인, 명파 주민, 참여작가가 함께하는 '내부 교류의 날'이 열린다. 참여 작가들의 체류 성과와 창작 과정을 공유하는 개막 라운드를 시작으로 전시·퍼포먼스·주민극이 차례로 진행되며, 극단 '루트'의 연극으로 마무리된다. 이날은 마을 주민을 초대해 함께 음식을 나누는 시간도 마련되어, 명파마을 전체가 예술과 환대가 어우러진 열린 공간으로 변신할 예정이다.

둘째 날인 25일에는 주민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 '작은 축제'가 이어진다. 마을 곳곳에서 작가별 창작 워크숍과 공동작품 전시가 진행되며, 참여형 프로그램을 통해 주민과 관람객이 직접 예술의 일부가 된다. 오후 2시에는 밴드 '양반들'의 공연이 명파 창고무대에서 열려 축제 분위기를 한층 더 고조시킨다.

'아트케이션 고성'은 단순한 체류형 프로그램을 넘어 예술가와 주민이 함께 만들어가는 지속 가능한 문화생태계 모델을 지향한다. 외부 예술인에게는 새로운 창작의 기회를, 지역 예술인에게는 협업의 활력을, 그리고 주민에게는 예술과 일상이 만나는 특별한 경험을 제공한다.





고성문화재단 관계자는 "이번 페스타는 예술이 머무는 마을, 명파를 통해 고성의 문화적 가능성과 예술의 사회적 가치를 함께 보여주는 실험"이라며 "예술가와 주민이 함께 만들어가는 이 시간이 고성의 새로운 문화자산으로 남기를 바란다"고 말했다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

