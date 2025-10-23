흑두루미 73마리 순천만서 월동 준비…"서식지 부상"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자연·인간 공존 사례 세계적 주목

시, 무저해 서식지 50ha 추가 조성

천연기념물 제228호이자 세계자연보전연맹 적색목록 '취약종'으로 지정된 흑두루미 73마리가 지난 22일 순천만을 찾아 월동 채비를 하고 있다. 순천시 제공

AD

전남 순천시는 천연기념물 제228호이자 세계자연보전연맹(IUCN) 적색목록 '취약종(Vulnerable)'으로 지정된 흑두루미 73마리가 지난해보다 하루 늦은 지난 22일 순천만을 찾아 월동 채비를 하고 있다고 23일 밝혔다.

흑두루미는 매년 10월 중순부터 이듬해 3월까지 순천만에서 월동하는 국제적 보호종으로, 전 세계 개체 수의 절반에 해당하는 약 7,600여 마리가 순천만을 찾으며, 순천만은 세계적인 흑두루미 월동지로 유명하다.

경계심이 높은 흑두루미가 사람과의 친숙함을 매년 쌓으며, 지난해에는 불과 20m 거리에서도 관찰될 정도로 인간에 대한 경계심을 많이 줄어들 만큼 서식지가 안전하다는 것을 보여주는 방증이다.

시는 2009년부터 62ha 규모의 '흑두루미 희망농업단지'를 조성해 겨울에 안정적인 서식지를 유지해왔다. 이 같은 노력의 일환으로 2026년까지 안풍들 일대의 전봇대 49본을 철거하고, 환경저해시설 없는 서식지 50ha를 추가 조성할 계획이다.

한편 오는 12월에는 흑두루미에 위치추적기를 부착해 행동 패턴 연구를 본격적으로 추진, 과학적 관리체계를 통해 흑두루미가 매년 찾아올 수 있는 세계적인 서식지를 조성하는 기초 데이터로 활용할 계획이다.

11월 5~7일 순천만생태문화교육원에서 개최되는 '흑두루미 국제심포지엄'에서는 IUCN 가입 도시로서 순천시의 자연기반해법(NbS) 실천 사례와 기후변화 대응 성과를 국제사회와 공유한다.





AD

시 관계자는 "올해도 흑두루미가 순천만을 찾아와 시민들에게 반가운 소식을 전했다"며 "순천만이 철새들에게는 안전한 쉼터, 사람들에게는 자연과 공존하는 생생한 공간이 될 수 있도록 생태적인 체계를 구축하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>