본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

취임 50일 맞는 원민경 성평등부 장관…"3년 멈춘 시곗바늘, 바삐 움직여야"

오주연기자

입력2025.10.23 16:26

시계아이콘02분 05초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

23일, 원민경 성평등가족부 초대 장관 기자간담회
3년 간 '여가부 폐지론'으로 위축…"복원의 시간 보내는 중"
"성평등 정책 총괄하는 컨트롤타워 역할 강화할 것"

"성평등가족부는 인원이 총 300명이지만, 1000명 규모의 부처처럼 '일당삼'(1인당 세 사람의 몫)의 역할을 해내고 있다. 지난 3년간 멈췄던 성평등부의 시곗바늘을 옮기기에 몸과 마음이 바쁘지만, 조급함으로 과오를 낳지는 않도록 신중하게 현장을 살피며 앞으로 나아가겠다."


원민경 성평등가족부 장관은 23일 서울 종로구 종로빌딩에서 열린 첫 기자간담회에서 이같이 말했다.


오는 29일이면 취임 50일을 맞는 원 장관은 지난 18개월 간 성평등가족부(전 여성가족부) 장관이 공석이었다는 점, 전 정부 3년간 '여가부 폐지론' 속에서 부처 사기가 위축됐었다는 점을 들며 "현재는 복원의 시간을 보내고 있다"고 했다. 그는 "단순히 조직을 정상화하는 것뿐 아니라 성평등 정책의 신뢰를 되살리고, 국민 기대에 응답하는 부처로 재탄생하는 것을 의미한다"면서 "남성과 여성, 청년과 노년, 장애인과 비장애인, 국적과 언어가 다른 모든 이들까지 차별받지 않고 존중하는 사회를 만드는 것이 성평등부가 존재하는 이유"라고 강조했다.


취임 50일 맞는 원민경 성평등부 장관…"3년 멈춘 시곗바늘, 바삐 움직여야" 원민경 성평등가족부 장관이 23일 오전 서울 종로구에서 열린 출입기자단 간담회에서 기자들의 질문에 답변하고 있다. 성평등가족부
AD

성평등가족부는 지난 1일 부처 명칭 변경 및 조직 확대 등의 개편이 이뤄지면서 현재 '3실 6관 30과' 체제로 운영 중이다. 특히 '성평등정책실'을 신설해 성평등 정책을 총괄하는 컨트롤타워 역할을 강화했으며, '고용평등정책관'을 새로 만들어 성별 임금 격차 해소 등의 정책을 마련해나갈 방침이다.


또한 '적극적 고용개선조치'와 '성별 근로 공시제'를 활용해 성차별 이슈를 파악하고, 기업들이 자발적으로 공정성을 확보하도록 유도하겠다는 목표도 세웠다. 여성고용정책은 경력단절, 보육·돌봄 부담 등에 대해 종합적으로 접근해, 노동시장을 비롯한 사회 전반의 성평등 구조를 바로 세우는 데에 기여할 수 있도록 했다. 원 장관은 "이런 변화는 정부 전체의 성평등 가치를 설계하고 조정해야 하는 성평등부의 핵심 동력이 될 것"이라고 말했다.


원 장관은 '젠더폭력 대응체계'도 강화하겠다고 밝혔다. 이를 위해 성평등정책실에 안전인권정책관을 두고, 친밀관계폭력방지과를 신설했다. 원 장관은 "디지털 성범죄와 교제 폭력 등에 선제적으로 대응하기 위함"이라면서 "관계 기관과의 협력체계를 재정비하고 피해자 지원을 강화해 폭력 피해자들이 사각지대 없이 안전하게 일상으로 돌아갈 수 있도록 촘촘하고 현장 적용성이 높은 안전망을 구축하겠다"고 했다.


'가족·돌봄 사회 구현'을 위해서는 아동 양육비 지원 수준을 단계적으로 높여가고, 양육비 선지급제를 원활하게 운영하겠다고 밝혔다. 원 장관은 "돌봄수당 인상 등 아이돌보미의 처우를 개선해 아이돌봄 서비스의 품질을 높이면서, 광역센터 등을 활용해 공급 확대에도 노력하겠다"면서 "내년 시행 예정인 '국가자격제'와 '민간기관 등록제' 도입 등 제도개선을 통해 국민 입장에서 아이를 믿고 맡길 수 있는 돌봄서비스 체계를 마련해 나가겠다"고 말했다.


원 장관은 이재명 대통령이 성평등부에 수차례 강조했던 '청년 남성층의 역차별 인식' 점검과 관련해 "남성들이 차별로 느끼는 분야 중 가장 큰 부분이 '병역' 문제"라면서 "이를 포함해 어떤 지점에서 남성들이 차별과 불이익을 느끼고 있는지 얘기하는 공론의 장을 기획하고 있다"고 말했다.


성평등부에 따르면 오는 29일부터 총 5차례 '성별 인식 격차 개선을 위한 청년 간담회'를 기획하고 있다. 1회차에는 성별 인식 격차에 대한 현황을 진단하고, 2회부터는 지역 및 의제별로 논의해나갈 예정이다.


이날 원 장관은 '젠더갈등'이라는 용어에서 '갈등' 대신 '시각차, 인식차'라는 표현으로 대체될 필요가 있다고 했다.


원 장관은 "갈등이라는 용어는 쓰면 쓸수록 심화되는 경향이 있다"면서 "청년 세대가 인식 격차를 해소하는 주체로 나아갈 수 있도록 해야한다"고 말했다.


최근 불거진 캄보디아 사태와 관련해서도 원 장관은 예의주시하고 있다면서 국내외 인신매매 예방과 피해자 지원을 위한 활동을 적극적으로 펼치겠다고 했다.


성평등부는 인신매매 실태와 관련해 올해 예비조사를 진행 중이며 내년에 본조사를 실시할 예정이다. 아직은 정확한 인신매매 실태가 파악되지는 않은 상태다. 다만, 성평등부 사례판정위원회에서 발급한 확인서는 최근 3년간 34건, 올해 들어서는 19건에 달하는 것으로 나타났다. 성평등부 관계자는 "캄보디아건은 경찰청이나 관계기관에 '인신매매 피해자'로 간주될 사안도 있으면 적극 연결해달라고 요청했고, 이외 사안이나 언론에 나온 건들도 피해자에게 '피해자 지원'을 안내할 수 있도록 요청해놓았다"고 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

원 장관은 "기존에 여가부에서 해외 성매매, 인신매매에 대응하지 않았던 것은 아니었다"면서도 "그러나 여가부의 노력만으로는 부족하고, 해외 영사관과 경찰청과의 유기적인 협력관계가 있어야 결실을 맺을 수 있다"고 말했다. 그러면서 "국내든 해외든 인신매매, 성매매 등으로 어려움을 겪고 있는 사례가 있다면 성평등부나 피해자를 지원하는 상담소로 적극 연락해달라"고 당부했다.




오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
규제없는도시, 메가샌드박스
  • 25.10.2209:09
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩

    '중동의 실리콘밸리'. 두바이 인터넷 시티(Dubai Internet City·DIC)를 부르는 또 다른 이름이다. 구글, 마이크로소프트, 오라클, IBM 등 세계적 정보기술 기업 20여곳이 이곳에 모였다. 위치는 인공섬 팜 주메이라 바로 옆, 도심을 남북으로 가르는 '셰이크 자이드 로드'와 맞닿아 이동도 편하다. 1999년 설립된 DIC에는 전 세계에서 온 크고 작은 4000개가량의 고객사가 입주해있고 전문인력 3만1000명이 근무하고 있다. 현재까

  • 25.10.2209:08
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪

    "두바이로 전 세계 자산가들이 몰리고 있어요. 그룹 오너의 자산을 전문적으로 관리해주는 '패밀리 오피스'가 하나의 생태계를 이룰 정도입니다."(박필재 한국무역협회 UAE지부장) 두바이는 부자들이 흠모하는 도시다. 일단 세금 혜택이 파격적이다. 개인에게는 소득세, 상속세, 증여세, 부동산 보유세가 없고 법인세도 최대 9%에 불과하다. 영국 투자이민 컨설팅 업체 헨리앤파트너스에 따르면 두바이는 현재 8만1200명의 백만장

  • 25.10.2209:06
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨

    아랍에미리트(UAE) 두바이에서는 비트코인으로 아파트를 살 수 있다. 정부 인가를 받은 중개 플랫폼이 암호화폐를 현지 통화인 디르함(AED)으로 바꿔 대금을 정산하는 방식이다. 최근에는 고가 부동산을 블록체인 기반 토큰으로 쪼개 여러 명이 지분을 나눠 갖는 조각투자 형태도 확산되고 있다. 가상자산 등 신산업 적극 수용…두바이로 돈이 모인다두바이 토지청은 최근 부동산을 블록체인 기반의 '디지털 토큰'으로 쪼개 사고팔

  • 25.10.2106:30
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥

    싱가포르 창이국제공항에서 차로 20분을 달리자 새 건물과 반듯한 도로, 빽빽한 아파트 단지가 어우러진 신도시가 눈에 들어왔다. 도심 쇼핑몰 복도에서는 배송·순찰 로봇이 카메라 센서를 반짝이며 사람들 사이를 유유히 돌아다닌다. 이곳에서 로봇은 사람 대신 엘리베이터를 타고 건물 사이를 오가며 물건을 나르고, 도시 전체에서 방대한 데이터를 모은다. 이곳은 싱가포르 정부가 '스마트 국가' 비전을 실현하기 위해 직접 설

  • 25.10.2106:30
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧

    "싱가포르는 정책 방향을 설정하고 이슈를 선점하는 능력이 탁월합니다. 새로운 이슈가 등장하면 세계에서 가장 빠르게 제도를 정비해 '선도국가'의 이미지를 굳혀 나가죠." 지난 1일 코트라(KOTRA) 싱가포르 무역관에서 만난 백인기 관장은 아시아경제와의 인터뷰에서 싱가포르가 규제 없는 도시를 만드는 추진력을 이같이 평가했다. 현지 주요 인사들과 교류해온 백 관장은 "이 나라의 규제 혁신 비결은 빠른 정책 결정 속도와 철

이슈
금융현미경
  • 25.10.2206:10
    '돈 나올 구멍이 없다' 영끌족 절망… "막차 타야 해" 보험사 주담대로 눈돌린다
    '돈 나올 구멍이 없다' 영끌족 절망… "막차 타야 해" 보험사 주담대로 눈돌린다

    #대기업에 다니는 직장인 이정훈씨(37·가명)는 최근 2금융권 주택담보대출을 알아보고 있다. 지난 12일 서울 강서구 소재 아파트를 계약한 이씨는 10·15 대책 전에 막차를 탔지만, 1금융권에서는 대출난민 처지다. 이씨는 "대출상담사가 보험사 주담대를 권유했다"며 "2금융권도 언제 막힐지 모르니 일단 될 때 받아야 하나 고민 중"이라고 말했다. 정부가 연달아 대출 규제 정책을 펼치면서 연말 대출 한파가 예상된다. 주요 시

  • 25.10.1506:00
    우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?
    우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?

    우리금융그룹이 '생산적 금융' 분야에서 눈에 띄는 행보를 보인다. 이를 두고 전 금융위원장 출신인 임종룡 우리금융 회장의 영향이 크다는 평가가 나온다. 이미 부동산에 쏠린 자금을 주요 산업과 자본시장 등으로 전환해야 한다는 금융정책 방향성에 대해 고민을 했던 경험이 금융지주 경영에 반영됐다는 것이다. '전(前) 금융위원장' 임종룡…금융지주 회장 중 금융당국 이해 가장 높아임종룡 우리금융 회장은 지난달 29일 생산

  • 25.10.0106:20
    이찬진 금감원장, 금소처 격상 추진…내년 국민보고대회 예고
    이찬진 금감원장, 금소처 격상 추진…내년 국민보고대회 예고

    금융감독원이 금융소비자보호 조직 개편에 나섰다. 사고 발생 후 늦장 보상에 머물던 금융권 관행을 바꾸고 상품 설계부터 판매까지 전 과정에서 소비자 보호 문화를 정착시키기 위해서다. 금감원은 내년 상반기에 국민보고대회를 통해 금융소비자 보호의 성과를 공개할 계획이다. 원장 직접 나선 민원상담…"책임 전가 없다"이찬진 금융감독원장은 취임(8월 14일) 직후 은행·보험·저축은행·금융투자·빅테크(대형 정보기술 기업

  • 25.09.1006:10
    가정경제도 책임지는 모임통장, 은행권 경쟁 치열
    가정경제도 책임지는 모임통장, 은행권 경쟁 치열

    카카오뱅크가 시작한 모임통장 인기가 여전하다. 수년이 지났음에도 새롭게 출시되거나 서비스 범위를 넓히는 등 은행권 내 경쟁이 치열하다. 저원가성 예금을 쉽게 유치할 수 있으며 신규 고객도 끌어모을 수 있는 장점 때문으로 풀이된다. 10일 금융권에 따르면 카카오뱅크는 모임통장 잔액 10조원, 고객 수는 1200만명을 넘어섰다. 이는 출시 7년 만이다. 잔액도 출시 1년도 안 돼 1조원, 1년 8개월 만에 2조원, 4년 2개월 만에

  • 25.08.2006:05
    2금융권에 날아든 교육세 2배 청구서…결국 소비자에 부메랑
    2금융권에 날아든 교육세 2배 청구서…결국 소비자에 부메랑

    정부가 교육세율을 기존보다 2배 높이는 교육세법 개정을 예고하면서 2금융권의 긴장감이 높아지고 있다. 실적 개선과 재무건전성 방어라는 과제를 안고 있는 상황에서 세부담마저 커지게 됐다. 일각에서는 비용 증가에 따른 부담이 결국 소비자에게 전가될 것이라는 우려도 나온다. 교육세율 0.5%→1% 인상…보험사 3500억원 추가 부담해야20일 금융권에 따르면 기획재정부는 최근 '2025년 세제개편안'을 발표하며 금융사 영업수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기