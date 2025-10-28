본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[생산적금융 대전환]③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑…대규모 자본 투입·전담부서 신설

권재희기자

입력2025.10.28 06:05

시계아이콘03분 11초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

李 정부 ‘생산적 금융’ 드라이브에 중기 대출 하반기 들어 4배 급증
기술신용대출도 가파른 상승세
금융권, 수십~수백조 규모 자본 투입에 전담조직 신설 잇따라

편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명 정부가 '생산적 금융 대전환'을 경제정책의 핵심 목표로 내세운 것도 이러한 문제 인식을 바탕으로 한 것이다. 해외에서는 2008년 글로벌 금융위기를 계기로 금융회사들이 반성의 움직임을 보이며 생산적 금융으로의 전환을 추진하고 있다. 우리나라에서도 생산적 금융이 정착하기 위해서는 정부와 정치권의 정책적 지원 그리고 금융회사의 인식 변화가 함께 이뤄져야 한다는 목소리가 커지고 있다.

이재명 정부 출범 이후 시중 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 기업대출(대기업·중소기업·개인사업자 포함)이 약 11조원 늘어난 것으로 나타났다. 4개월도 채 되지 않는 기간에 상반기 대비 약 3배 증가한 셈이다. 이재명 정부가 '생산적 금융'으로의 대전환을 강조하며, 미래산업과 소상공인 등에 필요한 자금이 흘러가도록 지속적으로 독려한 결과다. 이러한 시도가 정치적 구호에 그치지 않고 금융이 저성장·양극화·혁신 정체 등 한국경제의 구조적 문제를 해결하는 성장엔진의 역할을 할 수 있도록 다양한 노력이 진행되고 있다.


李 '생산적 금융' 띄우자 중기 대출 4배↑…올해 초와 180도 달라진 흐름
[생산적금융 대전환]③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑…대규모 자본 투입·전담부서 신설
AD

28일 5대 은행에 따르면 21일 기준 기업대출 규모는 841조8689억원으로 집계됐다. 이는 올 상반기(829조7383억원) 대비 12조1306억원 증가한 규모다. 세부적으로는 하반기 들어 대기업대출이 5조2734억원, 중소기업대출(개인사업자 포함)은 5조9801억원 순증했다. 대기업대출은 상반기(2조5519억원)보다 약 두 배 늘었고, 중소기업대출은 상반기(1조4636억원) 대비 약 4배 증가했다.


이는 올해 초와 비교하면 완전히 달라진 분위기다. 당시에는 건전성 관리 강화와 경기침체로 인한 기업 투자수요 둔화로 기업대출이 줄었다. 실제로 3월 말 기준 5대 은행의 기업대출 잔액은 전월 대비 약 2조4937억원 감소했다. 기업대출 잔액이 전월 대비 줄어든 것은 코로나19로 극심한 경기침체가 왔던 2020년 6월 이후 약 5년 만이었다. 코로나19로 타격을 입은 중소기업(개인사업자 포함)은 물론 대기업대출도 함께 감소했다.


기술신용대출 역시 하반기 들어 가파른 증가세를 보이고 있다. 은행연합회에 따르면 5대 은행의 8월 말 기준 기술신용대출 잔액은 156조6658억원으로, 전월 말(155조3583억원)보다 1조3075억원 늘었다. 이는 직전(6~7월) 786억원 증가한 것과 비교하면 약 2배 수준으로, 하반기 들어 급증한 흐름이다. 기술신용대출은 신용도나 담보 여력이 부족한 벤처·중소기업이 기술력을 근거로 자금을 조달할 수 있는 상품이다. 은행권에서는 2014년부터 해당 상품을 출시했다.


이 역시 상반기와는 대조적이다. 연체율 증가와 건전성 관리 강화로 위축됐던 기술신용대출이 이재명 정부의 '생산적 금융' 기조 속에 벤처 등 모험자본에 대한 자금공급 확대 정책의 수혜를 받고 있다는 평가다.


금융권 안팎에서는 이러한 변화에 대해 "새 정부 출범 효과"라는 평가가 나온다. 한 시중은행 관계자는 "새 정부 들어 벤처기업 등 모험자본에 대한 투자 확대와 상생금융을 주문하고 있다"며 "금융이라는 산업의 특성상 정부의 요구와 궤를 함께할 수밖에 없다"고 말했다.


또 다른 시중은행 관계자는 "지난해 말부터 올해 초까지는 정치적 불확실성과 내수 경기 침체로 대출 확대가 어려웠고 대기업들도 회사채 발행으로 자금을 조달하면서 기업대출이 줄었다"며 "하지만 새 정부의 부동산 정책 기조상 가계대출로 수익을 내기 어려워지면서 은행들이 기업대출을 새로운 성장동력으로 보고 활로를 모색하고 있다"고 설명했다.


[생산적금융 대전환]③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑…대규모 자본 투입·전담부서 신설

'하나 100조·우리 80조'…생산적 금융 전담조직 신설 러시

금융권은 생산적 금융으로의 대전환을 위해 대규모 자본 투입뿐 아니라 전담부서 신설 등 조직 개편에도 나서고 있다. 특히 5대 금융지주는 은행뿐 아니라 증권·보험·카드 등 계열사 간 시너지를 통해 전방위적으로 생산적 금융을 확대한다는 구상이다.


우리금융그룹은 지난달 임종룡 회장이 직접 '우리금융 미래동반성장 프로젝트 CEO 합동 브리핑'을 열고 향후 5년간 총 80조원을 투입하겠다는 청사진을 제시했다. 이 가운데 73조원을 생산적 금융에, 7조원을 포용금융에 투입한다.


우리금융은 생산적 금융 73조원 중 10조원을 국민성장펀드에 참여할 예정이다. 이는 이재명 대통령이 지난 8월 국민보고대회에서 제시한 국민성장펀드(150조원)의 첫 민간 추진 사례로 꼽힌다. 오는 12월 정기인사에서는 '생산적금융부(가칭)'를 신설해 관련 업무의 컨트롤타워로 삼고 추진력을 강화할 계획이다. 경영연구소 내 '생산적 금융 연구센터'도 확대 개편해 그룹 전체 자회사의 생산적 금융 전환을 지원하는 싱크탱크로 기능을 확장한다.


임종룡 우리금융 회장은 "미래동반성장 프로젝트를 통해 생산적 금융 전환과 포용금융 확대를 이뤄 우리금융의 지속성장 기반을 다져 나가겠다"고 말했다.


하나금융그룹은 향후 5년간 100조원 규모의 '하나 모두 성장 프로젝트'를 추진한다. 2030년까지 84조원을 생산적 금융에, 16조원을 포용금융에 공급할 계획이다. 이를 위해 은행·증권·카드·캐피털·보험·자산운용 등 전 계열사가 참여하는 '경제성장전략 TF'를 구축하고, 전사적 실행계획을 수립 중이다. 인공지능(AI)과 바이오 등 국가전략산업 육성을 위해 '핵심성장대출', '산업단지성장드림대출' 등 특판 상품도 신설한다.


함영주 하나금융 회장은 "그동안 손쉽게 수익을 내왔던 기존 방식에서 완전히 탈바꿈해 생산적 분야로 자금이 흘러 들어갈 수 있도록 그룹의 대전환을 추진할 것"이라고 강조했다.


NH농협금융도 지난 1일 이찬우 회장이 주관해 '생산적 금융 활성화 TF'를 출범시켰다. 이는 지난 8월 열린 '생산적 금융 활성화 간담회'의 후속 조치로, 내년에는 위원회로 격상해 실행력을 높일 계획이다.


농협 금융의 생산적 금융 제1호 사업을 위해 NH투자증권은 9월 29일 금융당국에 IMA 사업 지정 신청서를 제출했으며 이를 통해 첨단산업·혁신기업 등 생산적 부문으로의 자본유입을 적극 추진한다는 구상이다.


이밖에 KB금융과 신한금융은 공식적으로 생산적 금융에 대한 구체적인 청사진을 발표하지는 않았으나 생산적 금융 추진과 관련해 고심이 깊은 것으로 알려졌다.


KB금융은 지난달 30일 각 계열사별 주요 경영진이 참여하는 '그룹 생산적 금융 협의회'를 출범시켰다. 부동산 담보대출 중심의 구조에서 벗어나 기업 및 인프라 금융 중심으로 포트폴리오를 재편할 계획이다. KB금융은 KB국민은행과 KB증권에 생산적 금융 확대를 뒷받침하기 위한 전담 조직을 신설할 계획이다. 또 장기적으로 부동산담보 대출 의존도를 낮추고 생산적 금융을 확대하기 위해 부동산 금융 관련 영업조직은 축소하고 기업 및 인프라금융 조직은 확대해 나간다는 구상이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

신한금융은 현재 차기 대표이사 회장 경영승계 절차가 진행 중이어서 현재 생산적 금융과 관련해 구체적인 계획을 내놓기는 조심스러운 상황이다. 다만 정부의 '생산적 금융' 정책 기조에 보조를 맞추기 위해 내부 준비 작업이 진행 중인 것으로 알려졌다. 신한금융은 '초혁신경제 성장지원' 조직을 신설해 밸류체인 내 유망기업을 발굴하고 산업 성장에 필요한 맞춤형 금융 인프라를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.


[생산적금융 대전환]③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑…대규모 자본 투입·전담부서 신설



권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
규제없는도시, 메가샌드박스
  • 25.10.2209:09
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩

    '중동의 실리콘밸리'. 두바이 인터넷 시티(Dubai Internet City·DIC)를 부르는 또 다른 이름이다. 구글, 마이크로소프트, 오라클, IBM 등 세계적 정보기술 기업 20여곳이 이곳에 모였다. 위치는 인공섬 팜 주메이라 바로 옆, 도심을 남북으로 가르는 '셰이크 자이드 로드'와 맞닿아 이동도 편하다. 1999년 설립된 DIC에는 전 세계에서 온 크고 작은 4000개가량의 고객사가 입주해있고 전문인력 3만1000명이 근무하고 있다. 현재까

  • 25.10.2209:08
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪

    "두바이로 전 세계 자산가들이 몰리고 있어요. 그룹 오너의 자산을 전문적으로 관리해주는 '패밀리 오피스'가 하나의 생태계를 이룰 정도입니다."(박필재 한국무역협회 UAE지부장) 두바이는 부자들이 흠모하는 도시다. 일단 세금 혜택이 파격적이다. 개인에게는 소득세, 상속세, 증여세, 부동산 보유세가 없고 법인세도 최대 9%에 불과하다. 영국 투자이민 컨설팅 업체 헨리앤파트너스에 따르면 두바이는 현재 8만1200명의 백만장

  • 25.10.2209:06
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨

    아랍에미리트(UAE) 두바이에서는 비트코인으로 아파트를 살 수 있다. 정부 인가를 받은 중개 플랫폼이 암호화폐를 현지 통화인 디르함(AED)으로 바꿔 대금을 정산하는 방식이다. 최근에는 고가 부동산을 블록체인 기반 토큰으로 쪼개 여러 명이 지분을 나눠 갖는 조각투자 형태도 확산되고 있다. 가상자산 등 신산업 적극 수용…두바이로 돈이 모인다두바이 토지청은 최근 부동산을 블록체인 기반의 '디지털 토큰'으로 쪼개 사고팔

  • 25.10.2106:30
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥

    싱가포르 창이국제공항에서 차로 20분을 달리자 새 건물과 반듯한 도로, 빽빽한 아파트 단지가 어우러진 신도시가 눈에 들어왔다. 도심 쇼핑몰 복도에서는 배송·순찰 로봇이 카메라 센서를 반짝이며 사람들 사이를 유유히 돌아다닌다. 이곳에서 로봇은 사람 대신 엘리베이터를 타고 건물 사이를 오가며 물건을 나르고, 도시 전체에서 방대한 데이터를 모은다. 이곳은 싱가포르 정부가 '스마트 국가' 비전을 실현하기 위해 직접 설

  • 25.10.2106:30
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧

    "싱가포르는 정책 방향을 설정하고 이슈를 선점하는 능력이 탁월합니다. 새로운 이슈가 등장하면 세계에서 가장 빠르게 제도를 정비해 '선도국가'의 이미지를 굳혀 나가죠." 지난 1일 코트라(KOTRA) 싱가포르 무역관에서 만난 백인기 관장은 아시아경제와의 인터뷰에서 싱가포르가 규제 없는 도시를 만드는 추진력을 이같이 평가했다. 현지 주요 인사들과 교류해온 백 관장은 "이 나라의 규제 혁신 비결은 빠른 정책 결정 속도와 철

기획
中企 기술탈취의 늪
  • 25.10.2406:04
    ⑤
    ⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:03
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:02
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…"법원이 기술 이해도 있나"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:01
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:00
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기