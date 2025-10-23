가평군, 상수원관리지역 주민 39억9000만원 지원 확정…'햇빛연금' 신설

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 가평군은 한강수계 상수원관리지역 주민의 생활안정과 정주여건 개선을 위한 '2026년도 주민지원사업비' 배분 계획을 확정했다고 23일 밝혔다.

가평군청 전경. 가평군 제공

올해 배분된 총사업비는 39억9000만원으로, 전액 한강수계관리기금에서 지원된다. 가평군은 10월부터 11월까지 읍면별 사업계획서를 접수해 경기도와 한강유역환경청에 2026년도 주민지원사업계획을 제출할 예정이다.

이번 주민지원사업은 상수원관리지역 내 주민이 재산권 제한으로 겪는 불이익을 보완하고, 생활기반시설 확충과 지역공동체 활성화를 도모하기 위한 다양한 지원사업으로 구성했다. 가평군은 사업비를 △직접지원사업 △간접지원사업 △신규사업(햇빛연금 지원사업) 등으로 구분해 편성했다.

먼저, 직접지원사업비는 총 5억1064만9000원으로 전체 사업비의 약 13%를 차지한다. 상수원관리지역 내 139가구를 대상으로 가구당 최대 1000만원 이내의 생활지원금이 지급된다.

간접지원사업비는 주민 공동체와 생활환경 개선을 위한 광역 및 읍면 단위 사업에 총 34억8000만원이 배정됐다. 이 중 광역사업비 8억7000만원은 두 개 이상의 읍면 주민이 체감할 수 있는 광역단위 사업 중심으로 추진된다.

특히, 올해는 '햇빛연금 지원사업'이 새롭게 신설됐다. 이 사업은 마을 단위로 태양광 발전시설을 설치해 주민이 생산된 전기를 판매하고, 그 수익을 연금 형태로 돌려받을 수 있도록 하는 것이다. 이를 통해 지역 에너지 자립과 주민 소득 창출을 동시에 도모할 수 있을 것으로 기대된다.

한편, 읍면 주민지원사업비는 총 23억1000만원으로 주민 숙원형 생활기반사업을 중심으로 추진된다. 또한 올해부터는 '간접지원사업 적립제' 시범 운영이 새롭게 도입된다. 이는 마을회관 신축이나 부지 매입 등 단년도 추진이 어려운 대규모 사업을 위해 마을별 적립 희망액을 광역지원사업비로 편성·관리하는 제도다. 마을이 실제 사업을 추진할 때 적립금만큼 광역사업비에서 지원받는 방식으로 운영된다.





군 관계자는 "내년 주민지원 사업비 배분 계획은 주민이 체감할 수 있는 실질적 지원사업 중심으로 구성했다"며 "특히 '햇빛연금 지원사업'을 통해 지역 에너지 자립과 소득 증대라는 두 가지 효과를 동시에 거둘 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

