[스마트금융대상]AI 금융 선도하는 MTS

올해 15회째를 맞는 아시아경제 '2025 아시아 스마트금융대상'은 국내 최고 수준의 모바일트레이딩시스템(MTS)의 우열을 가려 더욱 진화한 서비스로 거듭날 수 있도록 하기 위해 마련됐다. 인공지능(AI) 등 기술이 발전함에 따라 증권사들은 MTS 개선에 힘을 쏟고 있으며 MTS도 나날이 진화하고 있다.

아시아경제는 국내 웹사이트 및 모바일 앱 평가·인증 전문 기관인 'ESG메타버스발전연구원'과 함께 국내 최고 수준의 MTS 중에서 우열을 가려내는 작업을 진행했다. 고객친화(A), 비즈니스(B), 콘텐츠(C), 디자인(D), 기술성(E) 등 5개 부문에 대해 ESG메타버스발전연구원이 특허를 보유한 SM(Smart Mobile)-스마트앱 평가모형을 적용해 MTS의 종합적 경쟁력을 평가했다. 수상기업 선정은 ESG메타버스발전연구원에서 평가한 1차 심사자료를 근거로 심사위원들이 의견을 제시하는 방식으로 진행됐다.

금융감독원장상인 'MTS혁신대상'은 토스증권이 차지했다. 심사위원장을 맡은 문형남 숙명여자대학교 글로벌융합대학 학장(ESG메타버스발전연구원 원장)은 "2025년은 AI와 디지털 혁신이 본격적으로 증권 MTS를 비롯한 금융산업 전반에 스며든 AI 전환의 시기였다"면서 "토스증권이 쉽고 직관적인 사용자 경험, 실시간 어닝콜 번역, AI 증시캘린더 등으로 투자 대중화를 선도해 금융감독원장상(MTS 혁신대상)을 수상했다"고 평가했다.

키움증권은 종합 평가 2위를 차지해 혁신부문 최우수상을 차지했다. 문 학장은 "간편모드와 조건검색 등 사용자 중심의 인터페이스 혁신을 통해 초보자와 전문가 모두를 만족시키는 스마트 트레이딩 환경을 구현해 혁신부문 최우수상으로 선정됐다"고 설명했다.

고객친화(A) 부문에서는 미래에셋증권과 한국투자증권, 비즈니스(B) 부문에서는 대신증권과 신한투자증권, 콘텐츠(C) 부문에서는 KB증권과 하나증권이 공동 수상했으며 디자인(D) 부문은 삼성증권, 기술성(E) 부문에서는 NH투자증권이 각각 수상의 영예를 안았다. 문 학장은 "비즈니스 부문 최우수상을 받은 대신증권과 신한투자증권은 자금집중서비스, 글로벌 거래 지원 등으로 AI 비즈니스 전환의 모범을 보였다. 하나증권·KB증권은 콘텐츠부문, 삼성증권은 디자인부문, NH투자증권은 기술성부문, 한국투자증권·미래에셋증권은 고객친화부문에서 각각 최우수상을 수상하며 경쟁력과 혁신성을 입증했다"고 말했다.





AD

문 학장은 "AI가 금융의 언어가 된 지금, 이번 평가는 '사용자 중심의 데이터 지능화와 신뢰할 수 있는 AI 금융'이 새로운 경쟁력임을 보여줬다"면서 "각 증권사는 기술과 감성, 신뢰를 결합한 차세대 스마트금융의 방향을 제시하며 한국 MTS의 글로벌 경쟁력을 한층 끌어올렸다"고 평가했다. 이어 "앞으로 MTS는 단순 거래 도구를 넘어 종합 자산관리 플랫폼, 금융 생활의 동반자로 진화할 것으로 전망되며 이를 위해 AI 신뢰성 확보, 투자자 보호 강화, 접근성 개선 등 지속적인 혁신이 필요하다"고 덧붙였다.

문형남 숙명여자대학교 글로벌융합대학 학장

AD





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>