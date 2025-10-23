트럼프 "시진핑과 긴 회담 예정…관세, 희토류보다 강력"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"中과 매우 좋은 관계…회동 중요"

희토류·대두 수출·핵 군축·우크라戰 등 논의

다음 주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 시진핑 중국 국가주석과 만날 계획인 도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) "상당히 긴 회담이 예정돼있다"며 양국 정상회담에 대한 기대감을 높였다. 트럼프 대통령은 최근 양국 무역 갈등의 쟁점인 희토류뿐 아니라 미국산 대두 수출, 핵 군축 문제까지 합의할 수 있을 것이라며 자신감을 드러냈다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 회담하면서 "우리는 모든 것에 대해 합의에 도달할 것"이라며 이같이 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

트럼프 대통령은 "우리는 함께 우리의 많은 문제와 의문, 막대한 자산들을 해결할 수 있다"며 "우리(자신과 시 주석)는 매우 좋은 관계를 유지하고 있지만 회동은 매우 중요할 것"이라고 말했다.

이번 미·중 정상회담은 트럼프 2기 행정부 들어 처음으로 양국 정상이 회동하는 자리다. 트럼프 대통령은 이날 시 주석과의 관계에 대해 긍정적으로 언급했지만 최근 중국이 희토류 수출을 통제하고 트럼프 대통령이 추가 관세 부과를 예고하며 양국 간 무역 긴장은 다시 고조되고 있다.

트럼프 대통령은 시 주석과의 회담에서 중국의 희토류 수출 통제 강화와 미국산 대두 수출, 핵 군축 등 사안을 합의할 수 있다고 내다봤다.

중국의 희토류 수출 통제에 맞서 호주와 희토류 및 핵심 광물 협력을 강화하기로 한 트럼프 대통령은 "관세가 희토류보다 훨씬 더 강력하다"며 "희토류는 하나의 혼란 요인이지만 주위에 희토류는 많다"고 강조했다. 또 "핵 문제에 대해서도 합의에 이를 것으로 생각한다"며 "(세계에서) 우리가 핵무기가 가장 많고, 두 번째가 러시아, 중국이 멀리 떨어진 세 번째인데, 4~5년 내 너무 많아질 것"이라고 밝혔다.

러시아·우크라이나 전쟁 종식을 위해 중국에 러시아산 석유 수입 중단을 요구할 것이냐는 질문에는 "그 문제에 관해서도 그(시 주석)와 얘기하게 될 것"이라고 답했다. 이어 시 주석이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 영향력이 크다며 "우리는 러시아와 우크라이나에 대해 대화할 것으로 확신한다"고 덧붙였다.

다만 트럼프 2기 행정부의 참모들은 호언장담하는 트럼프 대통령과 달리 완급 조절에 나서며 균형을 맞췄다. 스콧 베선트 재무부 장관은 이날 폭스비즈니스 인터뷰에서 희토류 수출 통제를 언급하며 "이번 주말에 이 문제가 해결돼 양국 정상이 더욱 긍정적인 분위기에서 대화할 수 있길 바란다"면서 양국 정상이 한국에서 '약식회담(pull-aside)'을 가질 예정이라고 전했다. 로이터 통신은 이에 대해 기대치를 낮추려는 의도라고 설명했다.

제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표 역시 경제매체 CNBC 방송에 출연해 일정상 미·중 정상회담이 이뤄질 수 있다면서도 회담이 실제 열릴지는 양측의 합의에 달린 문제이며 양국 정상이 대화하는 것이 합리적이지만 어떻게 될지는 지켜봐야 한다고 말했다.





한편 이날 베선트 장관과 그리어 대표는 허리펑 중국 부총리 등 중국 측 인사들과 만나 무역 갈등을 완화하고 미·중 정상회담을 추진하기 위해 말레이시아 쿠알라룸푸르로 향했다. 이는 다음 주 회담을 앞두고 미리 협상 판을 깔아두는 포석으로 해석된다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

