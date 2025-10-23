광주·전남 제조기업 70%, 매출·영업이익 '목표 미달' 전망

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주상의, 134개 기업 경영실적 전망 조사

수익성 악화 요인으로 원자재가·인건비 상승

광주·전남 소재 제조기업 10곳 중 7곳이 원자재가와 인건비 상승 등의 요인으로 올해 연간 매출과 영업이익을 목표치보다 미달할 것이라 내다봤다.

23일 광주상공회의소에 따르면 광주상의는 최근 지역 제조업체 경영실적 전망과 주요 애로 요인을 파악하기 위해 광주·전남 소재 제조기업 134개 사를 대상으로 실시한 '기업 경영실적 전망 및 애로 요인 조사' 결과를 발표했다.

이번 조사는 기업의 매출·영업이익 전망, 경영 애로 요인, 생산·조직 관리상 애로 요인, 정기국회 기간 중 기업이 우려하거나 필요한 입법 분야를 중심으로 진행됐다.

조사 결과, 응답 기업의 70.1%가 올해 연간 매출이 목표를 미달할 것으로 전망했으며, '목표 수준 달성'은 24.6%, '초과 달성'은 5.3%에 그치는 것으로 나타났다.

매출 증대의 가장 큰 애로 요인으로는 '내수시장 침체'(57.5%)가 가장 높게 나타났고, '수출시장 경기 둔화'(23.9%), '시장 경쟁상황 심화'(11.2%)가 뒤를 이었다. 이는 내수 부진과 글로벌 경기 둔화가 동시에 작용하면서 지역 제조업의 매출 기반이 위축되고 있는 것으로 분석된다.

또 영업이익 전망 역시 70.9%의 기업이 목표치 미달을 예상했으며, 영업수지 실적은 47.0%가 '손익분기 수준'에 머무를 것으로 답변해 수익성 개선이 쉽지 않은 상황임을 시사한다.

수익성을 악화시킨 가장 큰 요인으로는 '원자재가 상승'(41.8%), '인건비 상승'(20.1%), '금융비용 증가'(15.7%) 등으로 조사됐다. 생산 및 조직 관리 측면에서도 '기업 자금 사정'(39.6%), '인력수급'(28.4%) 등이 주요 애로로 지적되며, 자금 유동성과 인력 확보 문제가 모두 기업의 경영 안정성을 위협하는 핵심 요인으로 확인됐다.

기업이 가장 우려하는 입법 분야(복수 응답)로는 '법인세 등 기업 비용 증가'(56.7%), '상법?공법거래법 등 규제 강화'(53.7%), '노사관계 부담 증대'(33.6%) 순으로 나타났다. 이는 불확실한 경영환경 속에서 추가적인 제도와 비용 부담이 가중될 경우 기업활동이 더욱 위축될 수 있다는 우려를 반영한 것으로 분석된다.

기업 성장과 경영실적 개선(복수 응답)을 위해 '지역경제 활성화 지원'(58.2%)'과 '고용?노동시장 유연화'(52.2%), '위기산업 사업재편 지원'(23.1%) 등의 입법이 필요하다는 의견이 높았다. 이는 기업이 현 위기 국면을 극복하고 새로운 성장동력을 확보하기 위해서는 지역 중심의 산업 지원정책과 제도 개선이 병행돼야 함을 시사한다.





채화석 광주상의 상근부회장은 "지역기업들이 장기적 내수 부진과 비용상승으로 한계 상황에 놓여 있다"며 "세제?금융 부담 완화 등 기업 활동 여건 개선과 함께 산업구조 전환을 위한 실질적인 지원이 시급하다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

