충남, 무역수지 전국 1위·수출 2위 '굳건'…반도체·디스플레이 회복 견인

9월 수출 103억 달러로 3년 6개월 만에 최고치…신흥시장 다변화로 통상 위기 속 선방



충남도가 글로벌 통상 불확실성 속에서도 주력 산업의 회복세와 공격적인 수출 지원정책을 앞세워 전국 무역수지 1위, 수출 2위 자리를 굳건히 지켰다.

특히 9월 수출액이 103억 달러를 기록하며 3년 6개월 만에 최고치를 경신, 반도체와 디스플레이가 수출 증가를 견인했다.

도는 23일 발표한 '2025년 9월 수출입 동향 보고'에서 올해 9월 누적 수출액이 688억 달러, 수입액은 283억 달러로, 무역수지 405억 달러 흑자를 달성했다고 밝혔다.

9월 한 달 수출액은 103억 달러로 지난 2022년 3월(109억 달러) 이후 월별 역대 2위를 기록했다. 연초 부진하던 수출이 9월 들어 증가세로 전환되며 충남 수출의 회복세가 본격화됐다.

품목별로는 반도체 수출이 전년 대비 9.3% 증가하며 전체 수출을 견인했고, 디스플레이도 7.1% 늘어 회복 흐름을 이어갔다.

국가별로는 미국과 베트남 시장에서 반도체·에너지 수출 호조가 두드러졌으며, 동남아 신흥국(말레이시아·필리핀·태국·인도네시아 등)으로의 수출이 큰 폭으로 증가해 시장 다변화 가능성을 입증했다.

도는 앞으로도 신흥시장 개척과 수출 다변화 전략을 강화해 특정 산업 및 지역 의존도를 낮추고, 세계 통상 불확실성 속에서도 흔들림 없는 성장 기반을 다진다는 방침이다.





도 관계자는 "충남 기업들은 글로벌 위기 속에서도 주력 산업의 경쟁력과 시장 다변화를 통해 성과를 내고 있다"며 "앞으로도 전략적 수출 지원을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

