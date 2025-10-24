본문 바로가기
[CEO서밋가이드]①APEC CEO 서밋 개막 D-4, 세계 경제 리더들 경주로 모인다

박준이기자

입력2025.10.24 07:30

수정2025.10.24 08:12

APEC CEO 서밋 프리뷰
28~31일 리더 1000여명 한자리에
금융·통화, 탄소중립, 에너지, AI까지
부대 행사서 AI 주제로 집중 연설

세계 경제를 이끄는 글로벌 리더 1700여명이 다음 주 대한민국 경주로 집결한다. 미국발 관세전쟁과 인공지능(AI) 패권 전쟁, 공급망 재편 등 글로벌 복합 위기가 산적한 상황에서 전 세계 경제리더들이 '2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋'에 모습을 드러낸다. 특히 이번 행사에는 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 각각 참석할 것으로 알려져 CEO들과 소통할 기회도 마련될 것으로 보인다. 무역 갈등에도 기업인들이 공급망 단절 등 난제를 슬기롭게 풀어가달라는 당부가 있을 것이라는 전망이 나온다. 한국이 글로벌 경제 외교의 장(場)을 마련했다는 평가가 나온다.


24일 재계에 따르면 오는 28일부터 나흘간 경주예술의전당에서 열리는 CEO 서밋에는 APEC 21개 회원국 중 정상급 인사 16명과 글로벌 기업 CEO 1700여명이 참석한다. '브리지, 비즈니스, 비욘드(Bridge, Business, Beyond·연결과 성장, 그 너머)'를 주제로 기술·산업·외교가 맞물린 세계 경제의 방향성을 논의한다. 세부 주제로는 ▲지역경제 통합 ▲AI·디지털 전환 ▲지속 가능성 ▲금융·투자 ▲바이오·헬스 등 시대적 과제가 논의된다. 총 20개 세션과 특별연설, 정상연설 등이 마련돼 있으며 연사 85명이 참여한다.


국내외 리더 총출동, 어떤 이야기 전할까
[CEO서밋가이드]①APEC CEO 서밋 개막 D-4, 세계 경제 리더들 경주로 모인다 최태원 대한상공회의소 회장 겸 SK그룹 회장. 연합뉴스.
행사의 하이라이트는 오는 30일과 31일 열리는 세 차례의 정상 특별연설이다. 행사 일정에 따르면 30일 오후 한 차례, 31일 오후엔 두 차례 정상 연설이 잡혀 있다. 일정은 유동적이지만 트럼프 대통령과 시 주석이 단상에 오를 것이라는 전망에 무게가 실린다. 트럼프 대통령은 방한 기간 CEO 서밋 참석을 희망한 것으로 전해졌다. 미·중 정상은 전 세계에서 온 CEO들을 상대로 공급망과 투자 등에서 협력을 당부할 것으로 보인다.


APEC CEO 서밋은 오는 28일 경주 화랑마을에서 열리는 비공개 환영 만찬으로 막을 연다. 이 자리에는 각국 정상급 인사와 주요 기업 총수들이 참석해 교류를 진행할 예정이다. 본격적인 일정은 29일 오전 개회식과 함께 시작된다. 개회사는 최태원 대한상공회의소 회장 겸 SK그룹 회장이 맡는다. 첫 세션에서는 데이비드 힐 딜로이트AP CEO가 '글로벌 경제 이슈와 직면 과제'를 주제로 연설하며 맷 가먼 아마존웹서비스(AWS) CEO와 최수연 네이버 CEO가 공동 기조연설에 나선다.


오전 세션에서는 전자상거래와 금융·투자, 지정학적 협력 등 다층적 의제를 다룬다. 로버트 포터 쿠팡 최고책임자(CGAO)와 김상현 롯데그룹 유통군 총괄대표, 르노 드 바르부아 GS1 CEO는 '디지털 전환과 전자상거래 효율화'를 주제로 토론한다.


오후에는 안나 비예르데 세계은행(WB) 전무이사가 '글로벌 금융·투자 전략'을 발표한다. 또 아제이 부샨 판데이 아시아인프라투자은행(AIIB) 부총재, 애덤 포즌 피터슨국제경제연구소장은 '지정학적 시대의 경제협력'에 대해 의견을 나눈다. 이어서 오경석 두나무 CEO가 '미래의 통화·세계 자본 시장'을 주제로 기조연설을 진행한다. 조석 HD현대일렉트릭 부회장, 베른하르트 로런츠 딜로이트 글로벌 기후 인프라 리더 등은 '탄소 중립과 지구의 생존, 번영 전략'을 주제로 토론한다.


3일 차인 오는 30일에는 '공급망'과 'AI'를 주제로 다룬다. 장인화 포스코그룹 회장은 '탄력적이고 친환경적인 글로벌 공급망 구축'을 주제로 자원 확보와 리스크 관리 방안을 제시한다. 이어 에릭 에번스타인 틱톡 공공정책 총괄이사, 앤서니 쿡 마이크로소프트(MS) 부사장 등이 각각 연설에 올라 '디지털 시장 개발'과 '책임 있는 AI 확산과 확장을 위한 공공·민간 협력'에 대해 이야기한다. 또 사이먼 칸 구글 아시아태평양(APAC) 부사장, 왕양빈 보바일 CEO, 이홍락 LG AI연구원장 등 테크 리더들이 모여 '지속 가능한 혁신을 위한 차세대 AI 로드맵' 세션을 통해 각국의 기술 혁신 전략을 공유한다.


마지막 날인 이달 31일에는 에너지·헬스케어 협력이 집중 조명된다. 추형욱 SK이노베이션 사장, 박영춘 한화솔루션 디지털솔루션 센터장, 울리 호만 MS 부사장은 '탄소중립과 에너지 안보의 균형'을 논의한다. 이어 호아킨 두아토 존슨앤드존슨 회장이 '헬스케어의 미래'를 주제로 연설한다.


폐막 직전에는 젠슨 황 엔비디아 CEO가 특별 세션을 이끌며 행사를 마무리한다. 그는 이 자리에서 AI·로보틱스·디지털 트윈·자율주행 기술 등 다양한 분야에서 엔비디아의 비전을 공유하고 기자간담회를 할 예정이다.


[CEO서밋가이드]①APEC CEO 서밋 개막 D-4, 세계 경제 리더들 경주로 모인다 지난달 15일 경북 경주보문관광단지 내 경주화백컨벤션센터에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의장 리모델링 공사를 하고 있다. 연합뉴스.

퓨처테크포럼서 테크 리더들 미래 비전 제시
[CEO서밋가이드]①APEC CEO 서밋 개막 D-4, 세계 경제 리더들 경주로 모인다 퓨처테크포럼 소개 이미지. 'apec ceo 서밋' 홈페이지 캡처.

CEO 서밋 기간에는 APEC 부대 행사인 '퓨처테크포럼'이 경주에서 함께 진행된다. 한국의 AI 역량과 청사진을 전 세계에 알리겠다는 취지로 기획된 행사다. 오는 27~30일 경주 일대에서 ▲조선 ▲방위산업 ▲유통 ▲AI ▲미래에너지 등을 주제로 각기 다른 행사가 펼쳐진다.


첫날인 오는 27일에는 정기선 HD현대 회장이 포럼 기조연설에 참여해 시작을 알린다. 지난 17일 회장으로 승진한 이후 처음으로 공식석상에 오르는 자리다. 그는 기조연설자로 단상에 올라 AI, 탈탄소, 제조 혁신 등 HD현대의 기술을 소개한다. 또 방산 분야를 중심으로 한 글로벌 조선 협력 비전을 제시할 예정이다.


같은 날 한화그룹이 주최하는 방산 분야 세션에서는 방산 리더들이 모여 신기술과 지속 가능한 평화, 국제 협력 방안 등을 주제로 이야기를 나눈다.


오는 28일에는 AWS, 징둥닷컴, GS1 등이 모여 고객 경험 혁신, 미래 유통 트렌드 등을 주제로 연설을 진행하며 29일에는 AI를 주제로 테크 전문가들이 모인다. 최 회장의 환영사가 예정돼 있다. 30일에는 가상자산을 주제로 오 CEO가 개회사를 진행하며 AZA파이낸스, 마스터카드 등 글로벌 금융 인사들이 무대에 오른다.




박준이 기자 giver@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

기획
규제없는도시, 메가샌드박스
  • 25.10.2209:09
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩

    '중동의 실리콘밸리'. 두바이 인터넷 시티(Dubai Internet City·DIC)를 부르는 또 다른 이름이다. 구글, 마이크로소프트, 오라클, IBM 등 세계적 정보기술 기업 20여곳이 이곳에 모였다. 위치는 인공섬 팜 주메이라 바로 옆, 도심을 남북으로 가르는 '셰이크 자이드 로드'와 맞닿아 이동도 편하다. 1999년 설립된 DIC에는 전 세계에서 온 크고 작은 4000개가량의 고객사가 입주해있고 전문인력 3만1000명이 근무하고 있다. 현재까

  • 25.10.2209:08
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪

    "두바이로 전 세계 자산가들이 몰리고 있어요. 그룹 오너의 자산을 전문적으로 관리해주는 '패밀리 오피스'가 하나의 생태계를 이룰 정도입니다."(박필재 한국무역협회 UAE지부장) 두바이는 부자들이 흠모하는 도시다. 일단 세금 혜택이 파격적이다. 개인에게는 소득세, 상속세, 증여세, 부동산 보유세가 없고 법인세도 최대 9%에 불과하다. 영국 투자이민 컨설팅 업체 헨리앤파트너스에 따르면 두바이는 현재 8만1200명의 백만장

  • 25.10.2209:06
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨

    아랍에미리트(UAE) 두바이에서는 비트코인으로 아파트를 살 수 있다. 정부 인가를 받은 중개 플랫폼이 암호화폐를 현지 통화인 디르함(AED)으로 바꿔 대금을 정산하는 방식이다. 최근에는 고가 부동산을 블록체인 기반 토큰으로 쪼개 여러 명이 지분을 나눠 갖는 조각투자 형태도 확산되고 있다. 가상자산 등 신산업 적극 수용…두바이로 돈이 모인다두바이 토지청은 최근 부동산을 블록체인 기반의 '디지털 토큰'으로 쪼개 사고팔

  • 25.10.2106:30
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥

    싱가포르 창이국제공항에서 차로 20분을 달리자 새 건물과 반듯한 도로, 빽빽한 아파트 단지가 어우러진 신도시가 눈에 들어왔다. 도심 쇼핑몰 복도에서는 배송·순찰 로봇이 카메라 센서를 반짝이며 사람들 사이를 유유히 돌아다닌다. 이곳에서 로봇은 사람 대신 엘리베이터를 타고 건물 사이를 오가며 물건을 나르고, 도시 전체에서 방대한 데이터를 모은다. 이곳은 싱가포르 정부가 '스마트 국가' 비전을 실현하기 위해 직접 설

  • 25.10.2106:30
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧

    "싱가포르는 정책 방향을 설정하고 이슈를 선점하는 능력이 탁월합니다. 새로운 이슈가 등장하면 세계에서 가장 빠르게 제도를 정비해 '선도국가'의 이미지를 굳혀 나가죠." 지난 1일 코트라(KOTRA) 싱가포르 무역관에서 만난 백인기 관장은 아시아경제와의 인터뷰에서 싱가포르가 규제 없는 도시를 만드는 추진력을 이같이 평가했다. 현지 주요 인사들과 교류해온 백 관장은 "이 나라의 규제 혁신 비결은 빠른 정책 결정 속도와 철

기획
中企 기술탈취의 늪
  • 25.10.2406:04
    ⑤
    ⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:03
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:02
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…"법원이 기술 이해도 있나"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:01
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:00
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

