美국무, 이달 말 첫 방한…트럼프 수행

도널드 트럼프 미 행정부의 외교 수장 마코 루비오 국무장관이 취임 이후 처음으로 한국을 방문한다.

국무부에 따르면 루비오 장관은 22일(현지시간)부터 오는 25일까지 이스라엘을 방문한 뒤 26~30일 말레이시아 쿠알라룸푸르, 일본 도쿄, 한국 경주를 차례로 방문한다.

마코 루비오 미 국무부 장관. 게티이미지연합뉴스

루비오 장관은 아시아 3국 방문 기간 동남아시아국가연합(ASEAN) 정상회의 및 관련 회의와 아시아태평양경제협력체(APEC) 경제 지도자주간 행사 등에 참석할 예정이다.

루비오 장관의 이번 아시아 3국 방문은 도널드 트럼프 대통령의 지역 순방을 수행하는 일정이 될 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 아세안 정상회의에 참석한 뒤 일본과 경주를 방문한다.

루비오 장관이 방한하는 것은 그가 1월 출범한 트럼프 2기 행정부 국무장관으로 취임한 이후 처음이다. 방문 기간 조현 외교부 장관, 위성락 대통령실 안보실장 등을 만날 것으로 예상된다.





한편 루비오 장관은 이스라엘에서 가자지구 평화구상 이행을 지원할 예정이라고 국무부는 전했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

